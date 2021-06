Can Yaman, chi sono le fidanzate dell’attore di Mr Wrong prima di Diletta Leotta? Tutte famose

Can Yaman, fidanzato con Diletta Leotta, ma chi c’era nella sua vita prima della conduttrice? I nomi delle ex fidanzate vere e presunte.

Can Yaman è sicuramente il personaggio del momento. Dopo aver riscosso un incredibile successo prima con soap opera Bitter Sweet e poi con Daydreamer – Le ali del sogno, ha conquistato le prime pagine dei giornali di gossip per la sua storia d’amore con Diletta Leotta.

L’attore, tornato in tv con la nuova soap opera Mr Wrong, trasmessa tutti i giorni da canale 5 alle 14.45, è riuscito a conquistare il cuore di Diletta Leotta dopo la fine della storia che quest’ultima ha avuto con Daniele Scardina. Insieme, formano una coppia bellissima che i paparazzi seguono costantemente, ma per chi batteva il cuore di Yaman prima di conoscere la Leotta?

Can Yaman e le ex fidanzate: chi c’era nel suo cuore prima di Diletta Leotta

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta procede a gonfie vele come testimonia il weekend romantico che si sono concessi a Capri. L’attore turco, diventato ormai un sex symbol e che si trasformerà presto in Sandokan nella nuova serie tv prodotta da Lux Vide in cui reciterà accanto a Luca Argentero, è sempre stato molto riservato.

Prima d’innamorarsi della Leotta, nella sua vita, ci sono state altre fidanzate, vere o presunte. Sono tanti, infatti, i nomi di colleghe accostate a Can come presunte fidanzate. La prima è stata Ozge Gurel con cui ha recitato prima in Bitter Sweet e poi in Mr Wrong. L’attrice, inoltre, dal 2014 è fidanzata con l’attore Serkan Cayoglu con cui ha recitato in Cherry Season – La Stagione del Cuore.

Smentito anche il flirt con Demet Özdemir, la Sanem di Daydreamer – Le ali del sogno. I due sono molto amici, ma non hanno mai avuto una relazione.

Chi sono, invece, le vere ex fidanzate? Yaman ha avuto una relazione Acelya Topaloglu con cui ha recitato nella soap opera Inadina Ask (Amore Testardo), ma la storia è finita mentre le riprese erano ancora in corsa.

Da aprile a dicembre 2017, invece, è stato fidanzato con la collega Bestemsu Ozdemir. All’attore, inoltre, sono stati attribuiti flirt con una consulente di moda e la stilista Gulsah Saracoglu che, tuttavia, l’attore ha dichiarato di non conoscere.