Noi donne ci tagliamo i capelli quando abbiamo un cambiamento in atto nella vita reale. Sì, per alcune potrebbe essere semplicemente un cambio look dettato da esigenze lavorative o da un periodo di noia ma tendenzialmente sappiamo che non è mai casuale. Quindi come valorizzarci e divertirci con i capelli corti? Ecco alcune dritte con le mode del momento.

I capelli sono un po’ come i denti e le mani nel senso che rientrano nelle prime tre cose che, anche inconsciamente, guardiamo in una persona. Ecco perché averli in ordine e decorati da accessori eleganti è fondamentale, anche quando si tratta di capelli corti! Vediamo insieme alcune idee per esaltare la bellezza di un viso fresco e di un taglio curato attraverso fermagli, fasce e molto altro.

Accessori per capelli corti: quali scegliere d’estate

Di Christian Dior ad esempio è stupendo il fermaglio con finitura color oro a 290 euro ma anche a prezzi più bassi si trovano accessori interessanti come le forcine gioiello con perle di Brushart a soli 6,60 euro.

Fire & Glory realizza cerchietti colorati d’oro con pietre eleganti dal taglio a pera per 12,99 euro mentre Royal Beauty e Parfois sono perfetti sia per hair clip basic che per mollette luccicanti che richiamano le forme della natura, il tutto a prezzi super convenienti.

Avere i capelli corti è una comodità che di solito si permettono solo le più sicure e coloro le quali possono vantare un viso armonioso e regolare. Con una chioma lunga – e più o meno voluminosa – ci si può sbizzarrire con acconciature, bandane in seta, grandi fermagli a fiocco e nastri per la treccia; con un taglio corto, o anche semplicemente a caschetto, una buona idea è quella di fare un match tra il rossetto e il cerchietto (come mostra spesso Keira Christina Knightley) oppure puntare su un set di fermagli coordinati da portare sul lato corrispondente al vostro profilo preferito così da posare ed essere impeccabili.

Scegli gli accessori in base alla tua personalità

Per le più easy – o pigre – si dovrebbe optare per una collana lunga che richiami nel metallo o nel colore delle pietre il fermaglio o il cerchietto, anche se particolarmente elaborati farete un figurone sfoggiando il tutto su una blusa o un abito semplice e dai colori pastello.

Se siete sportive allora c’è l’imbarazzo della scelta per un abbinamento fascia per capelli (ma evitate di portarli tutti indietro, meglio un ciuffo laterale un po’ naturale) e polsino in tinta.

Fondamentale sarà la pelle che deve essere più curata del solito. Il capello corto è impietoso e vi può far risplendere o sottolineare anche il più minuscolo difetto.

Silvia Zanchi