Sapresti dire chi è il ladro che sta derubando questo signore? Mettiti alla prova con il nostro test di logica ed intelligenza!

Pensi di essere un vero investigatore? Hai guardato ogni puntata di C.S.I. sprezzante, convinto che saresti stato in grado di risolvere il caso in un batter d’occhio?

Bene, allora abbiamo il test che fa per te!

Per risolvere questo caso avrai bisogno di un occhio veramente fino oltre che di una sensibilità particolare.

Come vedi dalla foto, un signore innocente viene derubato in un angolo da un pericoloso malvivente.

Saprai individuare il vero colpevole?

Test di logica: chi è il ladro? Aguzza la vista e trova il responsabile

Il furto è avvenuto solo un attimo fa. Un innocente signore, girando l’angolo di una strada, si è ritrovato con una pistola puntata in volto.

Il malvivente lo ha derubato degli effetti personali, compreso anche l’orologio ed il portafoglio: una brutta esperienza che, però, il malcapitato ha riportato immediatamente alla polizia!

Fortunatamente per te, anche se il crimine è già avvenuto, è stato possibile individuare i sospettati. Tra queste persone, infatti, c’è sicuramente il ladro che ha derubato il signore!

Ora dobbiamo solo individuare quale, tra i tanti, è il vero responsabile ed assicurarlo alla giustizia. Ma come possiamo fare? Beh ma è molto semplice: con il tuo aiuto!

LEGGI ANCHE –> Trova l’assassino: metti alla prova le tue capacità di detective e risolvi il caso

Adesso hai la possibilità di mettere in pratica le tue capacità di detective individuando a colpo d’occhio il criminale tra tutti questi signori che si assomigliano veramente tanto!

Non preoccuparti, non si tratta di un test a trabocchetto: questo è un test di logica e quindi la risposta è proprio davanti ai tuoi occhi!

Guarda attentamente i sospettati, che hanno (oltretutto) anche un nome molto simile.

Chi è il ladro tra Lou, Lo, La, Lee e Liu?

Hai tutto il tempo per pensarci: appena avrai preso la tua decisione, scopri subito la soluzione cliccando sul pulsante qui sotto!