Che cosa dire tra le lenzuola per far sì che la fiamma della passione dilaghi? Scopri le frasi più giuste per accendere la passione.

La frase giusta nel momento giusto può fare la differenza, questo vale nella vita in generale e in quella di coppia in particolare.

Può infatti capitare che l’armonia tra due partner vacilli, magari anche che l’attrazione reciproca e la passione vengano meno e così le giuste parole potrebbero dare nuova linfa ed energia alla passione amorosa.

Il momento ideale per sfoderare le vostre migliori parole piccanti è senza dubbio tra le lenzuola, quando ci si inizia a coccolare in maniera più sensuale.

Per accendere la passione ci voglio le giuste frasi

Le parole giuste spesso non sovvengono quando dovrebbero. Ecco allora alcuni suggerimenti così da avere già i giusti spunti quando il momento proficuo si presenterà.

Frasi sinonimo di desiderio – “Ho voglia di te”, “voglio sentirmi tua”, “voglio sentirti dentro di me” sono tutte parole che trasmettono al partner non un desiderio in generale ma quelle voglia che solo lui sa scatenare.

Frasi romanticamente sensuali – “Fammi sentire donna”, “voglio essere tua”, “fammi vedere quanto mi desideri” non sono frasi propriamente spinte o esplicite ma trasmettono in modo delicato tutto il potere seducente che lui ha su di te.

Frasi spinte – Più si va sull’esplicito più ovviamente la scintilla del desiderio cresce. “Voglio farlo con te tutta la notte”, “fammi godere” o anche “fammelo sentire” sono tutte frasi che implicano alti livelli di confidenza ma anche frasi infallibili.

Frasi indagatrici – Non c’è niente di più eccitante di parlare liberamente, esprimere senza peli sulla lingua i propri desideri più reconditi. Qualche volta però serve una piccola spintarella da parte dell’altra persona. “Che cosa vuoi che faccia?”, “ti piace così?”, “che cosa desideri?” sono tutte domande che invitano ad aprirsi.

Se dunque vi trovate in un contesto di intimità e sperate tanto che la scintilla scoppi nel migliore dei modi non vi resta che buttarvi e far sì che le giuste parole facciano il resto. In bocca al lupo!