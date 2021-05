Impariamo la mossa segreta delle nonne per pulire i divani e mantenerli sempre impeccabili, eleganti e come appena comprati.

Il divano sfoderatile è senza dubbio un acquisto intelligente, un dettaglio a cui molti non fanno caso ma che garantisce invece di poter pulire il divano in modo semplice, veloce ed efficiente. E se il divano invece non fosse sfoderatile? Come fare in quel caso a pulirlo per bene così da farlo apparire sempre impeccabile?

La cosa non sempre risulta così semplice e ciò dipende dai diversi tessuti in cui il divano può essere rivestito: ognuno presenta diverse necessità e alcuni risultano più semplici di altri da trattare.

Esistono però alcune tecniche jolly da utilizzare, rimedi ereditati dalle nostre donne e che garantiranno un sicuro successo.

Scopriamole insieme.

Come pulire i divani con rimedi naturali

Le nostre nonne avevano veramente una soluzione a ogni problema, inclusa la pulizia di vari generi di divani. Scopriamo insieme le tecniche migliori da provare.

Divano in pelle – Prima passiamo l’aspirapolvere e poi con mezzo bicchiere di aceto su ogni litro d’acqua disinfettiamo e detergiamo aiutandoci con un panno in microfilma pulito. Qualche goccia di olio essenziale potrà esser aggiunta per profumare le sedute.

Divani in tessuto – Anche qui passiamo l’aspirapolvere e pois sempre con l’aiuto di un delicato panno in microfilma, passiamo una soluzione composta da acqua in cui avremmo sciolto il sapone di Marsiglia ridotto a scaglie e qualche goccia di olio essenziale. In caso però di presenza di macchie sarà bene aggiungere anche un paio di cucchiai di ammoniaca ogni mezzo litro d’acqua

Ecco che, con pochi semplici gesti e una spesa veramente minima, otterremo divani puliti e profumati, veramente come nuovi e perfetti per rendere il nostro salone a dir poco impeccabile.

E voi, avete altre soluzioni fai da te per trattare i vostri divani non sfoderatili? La classicissima è naturalmente con il bicarbonato, vero e proprio passe-partout in fatto di pulizie con metodi alternativi, ma senza dubbio esistono numerose altre opportunità: fateci sapere le vostre!