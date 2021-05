Amici, cos’è successo davvero in casetta: Giulia Stabile pubblica tutto

Ad Amici il pubblico non ha visto tutto quello che è successo in casetta, ma a raccontarlo ci pensa Giulia Stabile con video inediti.

Amici è ormai terminato da qualche settimana, ma in rete non si fa altro che parlare del cast di quest’anno che passo dopo passo sta provando a costruire e consolidare la propria carriera nella direzione artistica con cui spera di poter ancora lavorare in futuro. Il pubblico, oltre ad essere curioso riguardo i loro nuovi progetti, ha ancora sete di conoscenza nel sapere se in onda è stato mandato davvero tutto quello che è quello nella scuola più famosa d’Italia.

A rispondere a questo dilemma ci ha pensato la vincitrice di quest’anno, Giulia Stabile che nelle sue Instagram Stories ha deciso di vuotare il sacco, pubblicando quello che il pubblico non ha mai visto riguardante la serata di capodanno che i ragazzi hanno trascorso in casetta. Pronti per vederli in una veste del tutto inedita?

Giulia Stabile pubblica dei video inediti del capodanno ad Amici 20

Giulia Stabile ha pubblicato alcuni video, che trovati tutti raccolti in un’unica clip in fondo all’articolo, riguardante la notte di capodanno. Nei video in questione non ci sono soltanto i ragazzi che hanno poi preso parte alla fase serale del programma, ma anche quelli che sono stati eliminati poco dopo.

Nei video compare un inedito Sangiovanni, che si diverte durante la cena a cantare alcuni brani di Raffaella Carrà. Una versione del giovane artista sicuramente più sbarazzina e divertente rispetto a quello che abbiamo visto durante la fase serale del talent show di Maria De Filippi. Impossibile non menzionare anche il saluto speciale della vincitrice del programma e Deddy. Saluto che in maniera bonaria e ironica hanno invitato a non replicare in quanto protetto da copyright.

Il cast di Amici 20, attraverso queste brevi clip, si è confermato il migliore degli ultimi anni.