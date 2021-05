Pensi che ad un matrimonio ci si possa aspettare di tutto? Questa storia va oltre l’immaginario, l’iniziativa di questi sposi è davvero coraggiosa.

L’iniziativa di questi due sposi sta facendo il giro del mondo e quasi tutti gli internauti sembrano concordare sul fatto che abbiano preso una decisione davvero azzardata. Polemiche di ogni tipo sono state rivolte agli sposi dopo che il loro invito di nozze è stato diffuso sul web, ti raccontiamo una storia all’insegna tra critiche ed incredulità.

L’invito al matrimonio più di cattivo gusto del web

Navigando in rete abbiamo trovato moltissime storie bizzarre sui matrimoni e le abbiamo condivise con voi, vi abbiamo raccontato di matrimoni che sono finiti in rissa per un commento sull’abito della sposa o della sposa che al posto delle promesse ha scelto di leggere i messaggi del tradimento del futuro marito, abbiamo anche parlato di matrimoni interrotti per gesti davvero commoventi ma mai ci era capitato di leggere di una mancanza così irrispettosa degli sposi verso i propri invitati. Quello che vi stiamo per raccontare oggi ha sorpreso persino noi.

Questa è la storia di due sposi che hanno vinto indubbiamente il primato di peggior ospitalità. La loro iniziativa ha sconvolto il web, pensate che hanno avuto il coraggio di proporre agli ospiti un menu personalizzato in base al denaro speso per fare loro il regalo, come potete ben immaginare hanno ricevuto moltissime critiche.

Il web si è davvero scatenato dopo Reddit ha diffuso questo stranissimo invito di matrimonio. Immaginate quale sarebbe stata la vostra reazione se vi avessero differenziato il menu in base al regalo.

Come spiega il Daily mail, agli invitati al matrimonio sarebbe stato chiesto di scegliere i piatti del menu in base al valore del regalo fatto.

Gli invitati sono stati divisi in fasce di prezzo, ad alcuni di loro veniva offerto del pollo mentre ad altri aragosta e champagne.

Il menu è stato diviso in tre fasce di prezzo:

Il menu per coloro che avevano speso da 250 a 500 dollari comprendeva pollo e pesce spada

dollari comprendeva Il menu per coloro che avevano speso da 500m a 1000 dollari comprendeva bistecca e salmone

dollari comprendeva Il menu per i più generosi che avevano speso oltre 1000 dollari per il regalo prevedeva un’aragosta da 1 kg ed una coppa di champagne.

Come se questo non fosse abbastanza le persone intolleranti o vegetariane corrispondevano alla fascia di prezzo più alta e quindi indirettamente è stato chiesto loro di elargire più soldi per il regalo. Inutile dire che l’indignazione degli invitati al matrimonio è salita vertiginosamente tanto da aver preferito non presentarsi alla cerimonia.

Questo gesto di cattivissimo gusto oltre ad imbarazzare gli invitati ha generato moltissimi commenti dagli utenti che hanno letto la notizia. Per la maggior parte di loro l’invito era falso, hanno preferito credere che fosse una messa in scena piuttosto che accettare che sia accaduto realmente.

Altri utenti si sono rivelati essere più pratici e data per assodata la veridicità dei fatti si sono chiesti come avrebbero fatto gli sposi ad esercitare un controllo effettivo sul menu. Gli invitati tra la folla si sarebbero confusi e avrebbero potuto accedere a qualsiasi piatto desiderato, anche di una fascia prezzo diversa.

Infine c’è chi ha preferito credere che quello che i media hanno voluto far passare come un invito di matrimonio fosse in realtà tutt’altro, ad esempio una partecipazione ad una serata di gala di beneficenza.

Data la bufera che si è scatenata sul web, gli sposi non hanno commentato e non hanno fornito nessuna spiegazione in merito alla questione, ne di conferma ne di smentita dei fatti, quel che è certo è che la reazione degli invitati ci porta a sconsigliare vivamente a chiunque di farsi venire idee come questa idea in futuro.