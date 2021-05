Hai difficoltà a flirtare con chi ti piace? Scopri dove sbagli in base al tuo segno zodiacale.

Quando si incontra una persona che si sente affine, i primi momenti insieme possono rivelarsi particolarmente importanti. I giochi di sguardi, le parole non dette e tanti altri piccoli gesti possono infatti dar vita ad una sorta di comunicazione segreta che crea una sorta di affinità tra le parti in gioco.

A volte, però, succede che pur avendone tutte le intenzioni, ci si scopre improvvisamente incapaci di flirtare e di raggiungere lo step successivo. E, anche se può sembrare strano, a volte tra le cause può anche esserci l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Partendo dal proprio segno zodiacale è infatti possibile cercare di capire dove si sbaglia in modo da aggiustare il tiro. Per questo motivo, dopo aver visto qual è la qualità sulla quale puntare per aver fortuna in amore, oggi scopriremo dove sbagliano i vari segni zodiacali quando non riescono a flirtare.

Ecco dove sbagliano i segni zodiacali quando non riescono a flirtare

Ariete – Sono troppo aggressivi

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone dirette e che si conoscono così bene da non farsi problemi di alcun tipo nel raffrontarsi con gli altri. Il problema è che spesso a causa di questo modo di fare, finiscono con il sottovalutare le possibili reazioni di chi hanno davanti. Così, alle volte può capitare loro di risultare troppo diretti o invasivi e questo finisce con lo spiazzare e allontanare la persona che avevano puntato. Un approccio un po’ più leggero, quindi, potrebbe essere la soluzione più semplice al loro problema.

Toro – Non vanno fino in fondo

I nativi del segno zodiacale del Toro sono particolarmente bravi a flirtare. Il problema è che non vanno mai fino in fondo. Questo limite porta gli altri a chiedersi se si sono immaginati tutto. E se qualcuno potrebbe farsi più avanti per scoprirlo, altri potrebbero cambiare strada o farsi distrarre da terzi incomodi. Per questo motivo, l’unico modo per ottenere dei risultati è quello di colpire al fine di centrare l’obiettivo. I giochi di guardi, gli ammiccamenti e tutte quelle tecniche che ai nativi del segno vengono quasi spontanee sono perfetti. Ma solo se seguiti una mossa più decisa e convincente.

Gemelli – Sono discontinui

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono noti per il loro cambiare spesso idea e umore. Ciò nonostante, questo aspetto non dovrebbe mai entrare a far parte dei loro flirt. Mostrarsi dapprima interessati per cambiare atteggiamento poco dopo è infatti qualcosa che allontanerebbe chiunque. Essere più costanti è quindi ciò che gli serve per poter ottenere i risultati sperati. E quando si accorgono troppo tardi di aver dato messaggi fuorvianti? Farsi avanti e risolvere la questione rimane la loro unica possibilità.

Cancro – Sono impazienti

I nativi del segno zodiacale del Cancro amano flirtare e ne sono anche capaci. Il loro problema è che vogliono tutto subito. E questo aspetto quando si stanno muovendo i primi passi può rappresentare un vero problema. Per ottenere dei risultati, i nativi del segno dovrebbero imparare a portare pazienza e a seguire le mosse dell’altra persona senza cercare di affrettarle. Solo così potranno divertirsi e al contempo sperare di portare a casa il risultato. Al contrario, il rischio è quello di veder fuggire a gambe levate ogni possibile pretendente.

Leone – Non agiscono abbastanza

I nati sotto il segno zodiacale del Leone hanno bisogno di sentirsi vezzeggiati e cercati. E ciò fa si che non siano mai pronti a rincorrere gli altri. Si tratta di un aspetto che tendono spesso a sottovalutare ma che è anche ciò che li porta a fallire con i loro flirt. Dopotutto fare sempre i preziosi è una cosa che alla lunga può stancare o far desistere diversi pretendenti. Motivo per cui se trovano qualcuno che gli piace abbastanza, una buona scelta potrebbe essere quella di spingersi almeno quel tanto che basta per farglielo notare.

Vergine – Sono troppo diffidenti

I nativi del segno zodiacale della Vergine si mostrano spesso troppo diffidenti nei confronti degli altri. Se questo è un modo di essere comprensibile, si rivela però controproducente quando si flirta. Attendere la mossa di qualcuno per poi metterla immediatamente in dubbio non è infatti un buon avviatico. Per questo motivo i nativi del segno dovrebbero imparare ad aprirsi un po’ di più e a lasciare il beneficio del dubbio alle persone che si trovano davanti. Dopotutto, il tempo per conoscersi e per capire se chi si ha davanti è degno di fiducia c’è sempre. Basta saperlo aspettare.

