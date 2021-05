Dalle borse hourglass di Balenciaga ai sandali di Gianni Renzi Couture passando per i mini abiti di Aniye By, la tendenza è chiara anzi fosforescente! Ecco che i colori fluo continuano a suscitare grande entusiasmo – e non solo tra le giovanissime -. Scopriamo i cinque must-have dell’estate 2021.

I colori fluo non conoscono vie di mezzo. O li si porta in piccole dosi o si trova il coraggio di un outfit luminescente che vi metterà al centro della scena ovunque siate. Scopriamo i cinque must-have fluo della nuova stagione.

Colori fluo: ecco i cinque irresistibili must-have

Il primo accessorio fluo da portare con sé per una giornata in piscina è il cappello. Che sia un bucket hat come quello proposto da Barrow in giallo fluo a 55 euro o che si tratti di un New Era neon pack 9forty a 21,99 euro in verde lime l’obiettivo è solo uno: brillare! Seguono di diritto le infradito che non devono necessariamente essere in tinta con il cappello, anzi. Il bello di questa tendenza anni Ottanta è proprio la libertà totale. Le Havaianas Slim Gradient costano solo 28 euro, sono indistruttibili in tutte e quattro le varianti: giallo, arancio, fucsia e verde, fosforescenti, ovviamene. Ecco perché sono il secondo consiglio del giorno.

La borsa proprio come le ciabattine è l’idea fluo che trovo più portabile. Gio Cellini, GCDS, Kurt Geiger ed altri marchi hanno nuovamente puntato sul fluo per portafogli e borse della collezione estiva. Segno che, nonostante sia tutt’altro che una novità, questa mania continua ad essere richiesta.



Il bikini a bralette, senza imbottitura, color rosa fluo – a 98 euro – di Mc2 Saint Barth è realizzato con dettagli in tulle e dona un tocco di femminilità in più ad un modello prettamente sportivo.

Il mini abito rosa o azzurro fluo è uno dei must-have più ricercati di stagione per la sua versatilità in spiaggia e nei party (non danzanti viste le disposizioni del governo italiano) estivi con gli amici. Altra idea è la tuta corta e smanicata a portafoglio che ha lo scollo con rever ed una linea essenziale realizzata da Patrizia Pepe (288 euro, nell’immagine di copertina).

La scelta nei colori degli evidenziatori è ampia ma il consiglio è sempre quello di non “strafare”. La linea tra l’essere alla moda e sembrare ridicole in questo caso è sottile.

Silvia Zanchi