Le borse Versace economiche sono il sogno proibito di molte donne, ma con un semplicissimo trucco sarà possibile realizzare una borsa simil – Versace spendendo pochissimo!

Le borse Versace per la Primavera – Estate 2021 sono realizzate in colori vistosissimi e sono caratterizzate da grosse catene colorate che ricadono morbidamente sul corpo della borsa quando la si porta a mano o a tracolla.

La nuova collezione delle borse Versace riprende in realtà un trend che ha caratterizzato gli accessori di moda negli scorsi mesi.

La collana a maglie di catena, infatti, è stato un accessorio molto presente sulle passerelle dei maggiori brand di moda ma adottato anche da moltissime ragazze comuni.

L’unica regola in assoluto per indossare questo genere di accessori, dalla cinghia da borsa alla collana a catena, è che tutto sia estremamente vistoso e addirittura al limite del pacchiano.

Oltre ai colori saturi e ai colori fluo il trend assoluto per collane e bracciali è l’oro, da portare nella maniera più vistosa possibile su outfit monocromatici o a blocchi di colore.

Il trend vale perfettamente anche per accessori diversi dai gioielli, ma non c’è bisogno di spendere una fortuna!

Le versioni economiche delle borse Versace? Sono quelle fai da te!

Le borse Versace costano molte centinaia, se non migliaia di Euro, quindi è ovvio che non tutte possano permettersele. Ci sono periodi fortunati, però, in cui il trend del momento può essere ricreato con una piccola spesa.

Basta avere le idee giuste e un po’ di buon gusto.

Innanzitutto è necessario procurarsi una borsa da spalla monocromatica, preferibilmente in similpelle dai colori molto brillanti e moderni.

Il consiglio è di scegliere un modello di partenza semplice e senza applicazioni o decorazioni pendenti, puntando assolutamente tutto sul colore.

Una volta scelto il colore della borsa è il momento di scegliere il colore da abbinare. L’ideale, per seguire il trend Versace, è scegliere un colore ad altissimo contrasto, quindi, per fare qualche esempio:

giallo per una borsa rossa

per una borsa rosa per una borsa verde

per una borsa arancione per una borsa blu

per una borsa celeste per una borsa fuxia

Quando si avranno le idee più chiare sul colore, basterà acquistare una catena decorativa in plastica o metallo esattamente come quelle che la maison Versace ha fatto sfilare sulle sue passerelle più recenti.

Dal momento che i colori pastello sono la tendenza assoluta della primavera – estate 2021, è possibile imbattersi in accessori e catene di questo tipo di colori, tuttavia per ricreare il più fedelmente possibile il Versace – style, il consiglio è di lasciar perdere la delicatezza e orientare la scelta su colori molto più intensi e decisi.

Per quanto riguarda invece le dimensioni, l’ideale è esagerare, senza preoccuparsi della proporzione con la borsa. Istintivamente saremmo spinte, infatti, a scegliere una catena a maglia piccola per una pochette o una baguette, e una catena a maglia più larga per una borsa di dimensioni maggiori.

Tentare di preservare l’armonia totale dell’accessorio in questo caso non sarà necessario: l’ideale infatti è forzare l’accostamento di accessori di dimensioni diverse per creare un oggetto assolutamente unico sia dal punto di vista della composizione sia dal punto di vista dell’accostamento di colori.

Quanto può costare una borsa Versace fai – da te? Molto meno di quanto si immagini: a parte il costo della borsa (che può essere pari a zero se si decide di rinnovare una borsa già in nostro possesso) le catene in materiale acrilico colorato su Amazon costano pochissimo!