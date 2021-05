Devi affrontare una conversazione su un argomento difficile con il partner ma non sai proprio da dove iniziare? Non preoccuparti: abbiamo noi la “soluzione”.

Certo, non sappiamo ancora di che cosa devi parlare con il tuo compagno ma puoi assicurarci che non sarà una discussione semplice.

Hai intenzione di confidarti con il tuo partner e raccontargli qualcosa di molto difficile.

Come la prenderà? Cosa succederà? Ok, respira e calmati per un secondo: poco importa (relativamente) di che cosa dovete parlare.

L’importante è iniziare a parlarne! Ma come puoi fare? Non preoccuparti, abbiamo cinque metodi per te!

Argomento difficile con il partner: ecco come affrontarlo in cinque step

Insomma, anche se non sappiamo che cosa devi dire al tuo partner sappiamo che hai appena deciso che dovrai affrontare una conversazione sgradevole con lui.

Hai presente quando ti arriva quel messaggio con scritto “Ehi, dobbiamo parlare” e tu tremi fin nel profondo della tua anima?

Bene, la risposta non è lasciare il messaggio visualizzato e scappare in Sudamerica per iniziare una nuova vita ma, purtroppo, affrontare quello che hai davanti.

Quando a mandare il messaggio, però, sei tu, è meglio essere preparati a che cosa accadrà. Come? Ma semplicemente imparando i cinque step per affrontare un argomento difficile con il partner!

Ecco quali sono.