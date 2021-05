Hai incontrato l’uomo perfetto? Ecco i segni che lo confermano

Hai scelto la persona giusta con la quale dividere la tua vita? Scoprilo valutando i segni che dimostrano che è l’uomo perfetto.

La scelta del partner è soggettiva e anche il suo essere perfetto, dipende da quanto sia in grado di renderci felice e questo è legato al nostro modo di essere. Anche se la nozione di perfezione può variare da persona a persona, sembrerebbe esistere un decalogo dell’uomo perfetto. Se lui è un principe azzurro sicuramente farà queste 10 cose.

Lui è quello giusto? Scopri il decalogo dell’uomo perfetto

Vuoi capire se il tuo partner si avvicina ad un principe azzurro? Valuta tu stessa, l’uomo perfetto che tutte le donne vorrebbero possiede queste 10 caratteristiche. Se il tuo partner fa queste cose non dovresti fartelo sfuggire:

1/ Adora lo shopping

Nessun uomo adora lo shopping ma ogni uomo sa bene quanto piaccia alle donne, per questo si sforzano o meglio fanno finta che lo shopping gli piaccia, solo per renderti felice. L’uomo perfetto non teme di accompagnarti nei negozi e ti mostra tutto il suo interesse, non si limita ad essere presente ma partecipa fornendoti consigli ed opinioni. Questo significa essere pronti a condividere tutto, il bello e il brutto e essere disposti a fare qualcosa di non interessante se il prezzo è riuscire a strapparti un sorriso.

2/E’ molto sincero

L’uomo perfetto pone la sincerità alla base del rapporto, è un uomo onesto e non ha segreti per te. Qualche volta gli scappa una bugia a fin di bene, ma solo per un senso di protezione. Il tuo principe azzurro farà sempre attenzione a non ferire i tuoi sentimenti, le uniche bugie che sentirai dirgli saranno quelle in cui ti dice che non sei affatto ingrassata anche quando è evidente. Questo significa avere sempre un fan nella nostra vita.

3/ Ti dice che sei bella anche appena sveglia

Quando ti svegli al mattino con i capelli in disordine e il trucco sbavato nessuno si aspetta dei complimenti. L’uomo perfetto ti vede bella sempre e ti apprezza anche quando ti perdi in un pigiamone non solo quando indossi l biancheria di pizzo. Questo significa vedere la bellezza nel cuore più che sul viso.

4/ Ti consola quando ti commuovi davanti ad un film

Le donne sono esseri particolarmente emotivi. E’ molto probabile vederle piangere davanti alla tv e se al loro fianco hanno un principe azzurro non dovranno temere di essere derise. Anche nelle situazioni più ridicole il tuo principe azzurro cercherà di rassicurarti e proteggerti. Questo significa accettare le persone per quelle che sono e non avere pregiudizi.

5/ Ti riscalda i piedi se sono freddi

Le donne hanno sempre i piedi freddi e quando entrano nel letto e incontrano i piedi del partner lui ha due possibilità: scacciarci o scaldarci. Se sceglie la seconda opzione è un uomo gentile e premuroso. Questo significa essere attenti ai bisogni dell’altro.

LEGGI ANCHE —>8 segni che il tuo uomo è anche il tuo migliore amico

6/ Sa come tenerti testa

Il tuo principe azzurro ti comprende e ti capisce ma non per questo ti asseconda continuamente o ti dice sempre si, ama il confronto e se oltrepassi dei limiti non esita a fartelo notare. La sua gentilezza, la pazienza e la comprensione sono infinite quando si tratta di te che gli stai particolarmente a cuore ma questo non gli impedisce rimetterti al tuo posto se necessario.

7/ Cucina per te

Nonostante non abbia abilità culinarie eccelse e nonostante ti riduca la cucina in uno stato pietoso e rischia di mandare a fuoco l’intera stanza lui cerca di deliziarti con i suoi piatti cucinati con amore. Ricorda che è l’intenzione che conta. Un uomo che si preoccupa di alleggerirti il lavoro in casa e ti aiuta nelle faccende domestiche è una perla rara.

8/ Non smette mai di farti sognare

Il tempo passa ma ogni giorno passato insieme è diverso. Col tempo avete fatto e realizzato progetti e le sue braccia continuano ad essere il tuo posto preferito. Riesce a sorprenderti ogni giorno e a farsi amare ogni giorno di più. Solo un vero Principe Azzurro è in grado di realizzare questo.

9/ Ha palesato le sue intenzioni

Con te sta facendo sul serio, è innamorato e intende davvero costruire qualcosa insieme a te. Ti ha presentato alla sua famiglia ed è stato felice di conoscere la tua, tutti i tuoi amici sanno quanto ti ama, si è integrato bene tra tutti loro. Sicuramente questo è il segno più significativo.

10/ Lotta per te

Una relazione si fortifica ogni giorno, è una sfida continua che richiede impegno quotidiano. Anche quando le cose diventano difficili lui continua a non mollare perché tu vali molto di più. Non si tira mai indietro e mai una volta sentirai dalla sua bocca mettere in dubbio il vostro rapporto. E’ sempre fiducioso, sa quali sono le parole giuste da dire per dissipare ogni tuo dubbio, ti sostiene e ti motiva. Da quando è entrato nella tua vita, la tua vita è indubbiamente più bella.