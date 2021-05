Test immagine: vinci la sfida del pescatore, hai 20 secondi per trovare l’errore

Oggi abbiamo una nuova sfida per te. Ti proponiamo il test del pescatore, tutto quello che dovrai fare è trovare l’errore in 20 secondi.

Anche oggi abbiamo scelto un test molto popolare sul web. Questo test è diventato virale ed è stato condiviso molte volte per il suo alto grado di intrattenimento. Se vuoi vincere la sfida di oggi devi fare una cosa semplicissima: devi trovare l’errore in questa immagine in soli 20 secondi.

Test del pescatore: sei in grado di trovare l’errore in questa immagine?

Ecco un test che metterà alla prova le abilità logiche e di osservazione anche delle persone più attente. Cosa ti chiediamo di trovare in questa immagine? qualcosa, qualcosa che l’autore ha omesso o rimosso di di proposito. Per risalire a questo errore devi riflettere con molta attenzione e osservare attentamente l’immagine. In questa immagine c’è qualcosa che stona, anche se questo qualcosa è stato abilmente mimetizzato nell’immagine in modo da renderlo impercettibile.

L’immagine di oggi sembra essere lo scatto di un pescatore. La foto è stata scattata in mare aperto mentre l’uomo si trovava sulla sua barca e stava pescando e ritrae anche l pesce che ha pescato. Per capire l’errore nascosto bisogna essere molto scrupolosi.

Questa sfida ti darà del filo da torcere perché non è affatto semplice trovare l’elemento dissonante e molti utenti che si sono dilettati a fare il test hanno trovato l’errore solo dopo i 20 secondi.

Allora sei pronto a fare il test?

Bene osserva ancora una volta l’immagine, guardala oggettivamente, cerca di scoprire quello che dovrebbe essere ma non è.

LEGGI ANCHE —> Test: chi di loro è una femmina? Scopri cosa rivela la tua scelta sulla tua personalità

Soluzione del test

Ci siamo, questo è il momento della verità. Sei riuscito a trovare l’errore nel tempo prestabilito di 20 secondi? In questo caso ti facciamo i nostri complimenti. Sei un acutissimo osservatore.

Non sei riuscito a capire cos’è che non va in questa immagine? Ti avevamo avvertito che si trattava di una sfida per niente facile.

Questo test è stato ideato in modo che la continuità del campo faccia in modo che il cervello confonda visivamente gli oggetti o completi gli oggetti mancanti. In questo contesto e con un tempo così limitato, il dettaglio mancante era praticamente impercettibile.

Ad ogni modo siamo sicuri che a questo punto vorrai vederci chiaro e vuoi capire la soluzione del test.

Sei sicuro di ver guardato l’immagine attentamente? hai provato ad ingrandirla? L’errore riguarda il pesce. Avevi notato che al pesce appena pescato mancano le pinne?