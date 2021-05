TG Pettegola 28 maggio: fuga romantica per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Nulla sfugge agli occhi del TG Pettegola. Nemmeno la romantica fuga d’amore organizzata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Il TG Pettegola anche oggi è pronto ad aggiornarti con i migliori episodi legati alla cronaca rosa nostrana. Per questo motivo non potevano non parlarti della romantica fuga di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, che vivono una storia a distanza, hanno scelto di prendersi qualche giorno di relax, staccando la spina per qualche tempo e di voler oltreoceano dove stanno vivendo una vera e propria vacanza da sogno. Vacanza che però non è stata esente da alcuni giudizi negativi. Il motivo? Scoprilo all’interno del nostro servizio.

Gossip e Spettacolo: tutte le news del TG Pettegola del 28 maggio

Dopo la fuga romantica di Giulia Salemi e l’ex velino moro di Striscia la Notizia, si passa a quella di Chiara Ferragni che per lavoro ha raggiunto Firenze, immortalando tutto sui suoi profili social. Gli scatti non sono sfuggiti a suo marito Fedez, che ha commentato il tutto così.

E se Fedez è senza la sua Chiara, non si può dire lo stesso di Vera Gemma. Lei e Jeda sono ormai inseparabili ed intervistati da Tommaso Zorzi per il Punto Z hanno raccontato in che modo si sono conosciuti e come lei ha catturato l’attenzione del giovane produttore musicale. Si passa poi ad Amici di Maria De Filippi. Nonostante l’ultima edizione sia terminata qualche settimana fa, continuano a spuntare nuovi retroscena. Questa volta a parlare è Anna Pettinelli che ha rivelato che cosa è successo dietro le quinte del programma con Rudy Zerbi.

Infine, ma non per importanza, ci sono Samantha e Alessio di Uomini e Donne. Lui ha difeso la sua compagna dagli odiatori della rete, che l’hanno massacrata soltanto perché ha qualche chilo di troppo.