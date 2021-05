Scarpa del giorno? Crocs. Lo street wear incontra la comodità!

Da oggi si che potrete dire di essere trendy, ma veramente comode! Il look of the day del giorno è basato su uno dei modelli di scarpe più comodo per antonomasia, diventato re dello street wear. Di quale modello stiamo parlando? Delle Crocs!

Le scarpe sono quel tipo di oggetto che da sempre inebria e ammalia ogni fashion victim che si rispetti.

Danno tono alla persona, la sostengono. Mostrano chi siamo, il nostro approccio alla vita. Le scarpe comunicano al mondo esterno dettagli di noi stesse, che descrivono ciò che siamo più di quanto saremmo capaci di descrivere a parole.

E le scarpe del Look of the Day di oggi non sono da meno.

Oggi infatti parleremo di una particolare tipologia di scarpa, oltre che di street wear, di comodità, di stile e di outfit.

Avete indovinato? Bravissime! Stiamo parlando delle Crocs!

Per chi non le conoscesse sono una particolare tipologia di scarpa creata dalla compagnia statunitense Crocs Inc. fondata nel 2002. Hanno una forma che assomiglia allo zoccolo olandese, ma le Crocs sono create a partire da un materiale, la resina schiumosa “croslite”, che dona alla scarpa una straordinaria comodità. Questo materiale, inoltre, permette di evitare cattivi odori e assicura stabilità e comfort a chiunque le indossi.

Le Crocs sono conosciute innanzitutto per essere le scarpe per antonomasia da lavoro: ad esempio infermieri, medici o cuochi, in generale coloro che per tipologia di lavoro passano ore e ore in piedi quasi sempre sullo stesso posto, utilizzano questo particolare modello, grazie proprio alla loro naturale comodità.

Ma recentemente, le Crocs sono diventate il MUST-HAVE dello stile street wear. Personaggi come Justin Bieber, Post Malone, e influencer del calibro di Bretman Rock, che conta più di 16 milioni di follower su Instagram, hanno fatto delle loro scarpe Crocs il perno centrale dei loro outfit, lanciando ufficialmente il trend!

Ma loro non sono gli unici ad aver captato la versatilità di questo modello di scarpe: nel 2006 Christopher Kane, un giovane e talentuoso stilista scozzese, il quale ha lavorato anche per Versace, crea la sua collezione e fa indossare alle modelle sotto alle sue creazioni proprio dei modelli di Crocs ( lavorati e impreziositi)!

Insomma, questo era un piccolo accenno di quanto un paio di calzature da lavoro siano versatili, comode e super trendy.

E allora entriamo nel vivo di questa guida di stile di CheDonna, che vi dirà tutto ciò che c’è da sapere in fatto di Crocs!

Stile, comodità, versatilità e street wear! Tutto ciò racchiuso in un unico modello di scarpe: le Crocs!

Parliamo subito di uno stile: lo street wear. Come dice proprio il nome, lo street wear è quel particolare stile di abbigliamento che nasce dalla strada, che non ha regole se non quello di essere particolare, estroso, sportivo e fuori dagli schemi.

Non a caso, le scarpe di cui stiamo parlando oggi rientrano a pieno in questo stile: sono l’emblema dello stile senza regole, dove tutto è permesso!

Abbiamo parlato di comodità e di stile, ma adesso parliamo di outfit! Come abbinarle?

jeans strappato mom fit : le Crocs sotto ad un jeans stanno sempre bene. Considerate che il modello è identico a quello delle Clogs, ossia degli zoccoli olandesi. Vi siete perse l’articolo sulle Clogs? Leggetelo qui! Quindi indossatele come se state portando degli zoccoli!

: le Crocs sotto ad un jeans stanno sempre bene. Considerate che il modello è identico a quello delle Clogs, ossia degli zoccoli olandesi. Vi siete perse l’articolo sulle Clogs? Leggetelo qui! Quindi indossatele come se state portando degli zoccoli! tuta super colorata : essendo una tipologia di scarpa che può sostituirsi ad una sneakers, utilizzatela allora sotto ad un completo comfy come una tuta! Magari monocromatica, ma in tonalità accese, come il rosa o il verde! Abbinate sotto la vostra Crocs più estrema!

: essendo una tipologia di scarpa che può sostituirsi ad una sneakers, utilizzatela allora sotto ad un completo comfy come una tuta! Magari monocromatica, ma in tonalità accese, come il rosa o il verde! Abbinate sotto la vostra Crocs più estrema! colorazioni trendy: la particolarità di questo modello è l’infinita selezione di colori disponibili. Si possono trovare in tinta unita, ma di tantissimi colori. Inoltre, è possibile trovarle in tantissime fantasie: fiorate, mimetiche, con spille, con i colori della bandiera americana, pitonate, tie-dye. Chi più ne ha più ne metta!

la particolarità di questo modello è l’infinita selezione di colori disponibili. Si possono trovare in tinta unita, ma di tantissimi colori. Inoltre, è possibile trovarle in tantissime fantasie: fiorate, mimetiche, con spille, con i colori della bandiera americana, pitonate, tie-dye. Chi più ne ha più ne metta! calzini a vista: uno dei modi per utilizzare al meglio, e in più stagioni, questo modello di scarpa è quello di indossare dei calzini sotto. Ma anche in questo caso non i classici, ma quelli più estremi e colorati che avete. Prediligete dei modelli di calzini alti almeno fino alla caviglia, abbinate poi il vostro look in base alla tonalità di calzino che avete scelto. Avrete creato una base perfetta per il vostro street wear look!

Capisci che non puoi fare a meno di questa scarpa quando marchi prestigiosi creano una collaborazione. Foot Locker ha avviato una partnership con Crocs: infatti è possibile acquistare questo modello di scarpa anche sul sito ufficiale di Foot Locker, cliccando sul logo Crocs con l’hastag #heretochange, che significa “qui per cambiare“.

Ed è proprio quello che fanno queste particolari scarpe: cambiano il modo di vedere la moda. La rendono vera e trasparente, ma sempre estrosa e mai banale!

Abbiamo ufficialmente concluso, anche per oggi, il nostro Look of the Day oggi incentrato sul modello di scarpe Crocs.

E adesso cosa aspettate: acquistate il vostro modello più pazzo e colorato di Crocs, create il vostro outfit street wear e siate uniche!

Emanuela Cappelli