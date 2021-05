Pizza proteica leggera e veloce: da gustare senza troppi sensi di colpa!

Una pizza proteica velocissima da preparare, leggera e che si può gustare anche all’interno di un’alimentazione controllata. Scopriamo come prepararla.

La pizza, un peccato di gola tutto italiano al quale è difficile rinunciare almeno una volta a settimana. Sebbene molti nutrizionisti la inseriscano come piatto unico magari al sabato sera nelle diete prescritte, sono molti che vi rinunciano, in particolare chi segue delle diete a basso contenuto di carboidrati o anche iperproteiche.

Oggi vi proponiamo una pizza proteica leggerissima, veloce da preparare e che non richiede nemmeno la fase di lievitazione. Non sarà buona per nulla penserete! Assolutamente no, sarà soffice e gustosa proprio come una classica pizza tonda che si può gustare in pizzeria. Come per la cheesecake proteica anche per la pizza, saranno gli ingredienti a fare la differenza!

->>LEGGI ANCHE:

Pizza proteica: gli ingredienti e la ricetta in un video tutorial

Se state seguendo un regime proteico per la vostra alimentazione o semplicemente volete evitare di mangiare la classica pizza per non commettere uno strappo alla regola, ecco la ricetta della pizza proteica, un pasto completo al quale difficilmente rinuncerete una volta assaggiata! Sarà davvero semplice e veloce da preparare e gli ingredienti che faranno la differenza saranno la farina di avena, le proteine in polvere e gli albumi d’uovo ricchi di proteine.

L’impasto sarà soffice e farcito con del pomodoro con ingredienti proteici come la mozzarella e il formaggio Grana, non mancherà una nota verde con della fresca rucola.

La ricetta è stata condivisa sul canale You Tube ‘MypersonaltrainerTv’ e non potevamo non condividerla con voi!

Gli ingredienti per 2 persone

Per la base

-100 g di farina d’avena

-100 g di farina di riso

-50 g di proteine in polvere gusto neutro

-150 g di albume

-100 ml di acqua

-10 g di lievito per torte istantaneo

-8 g di sale fino

Per la farcitura

-200 g di passata di pomodoro

-150 g di mozzarella

-100 g di pomodorini

-Una manciata di rucola

-20 g di grana a scaglie

Il materiale che vi occorrerà per preparare la pizza sarà:

-Teglia da forno rettangolare o rotonda da 28 cm

– 1 ciotola

– Bilancia

– 1 cucchiaio o una spatola

– carta da forno

Non vi resta che seguire il video tutorial passo dopo passo per preparare quella che diventerà la vostra pizza preferita!