Di pantaloni a vita alta ne esistono cinque tipi: a zampa, a palazzo, i “girlfriend”, gli skinny ed i regular fit. Vediamo a chi stanno bene, come abbinarli e su quali firme puntare per un effetto “wow”!

Gli high-waisted sono particolarmente adatti ai fisici a pera ed a quelli a clessidra perché sottolineano punto vita e fianchi. Con i giusti accorgimenti però possono stare bene a tutte. Scopriamo le novità di stagione più colorate e come abbinarle.

Pantaloni a vita alta: l’eleganza va di moda

Indossare un paio di pantaloni a vita alta slancia la figura e fa risaltare i fianchi. Se si sceglie il modello a zampa meglio optare per scarpe con il tacco così da apparire ancora più top. Questa è la soluzione migliore per i fisici a rettangolo e per quelli a pera che possono vantare una pancia piatta. Per una “zampa” solo accennata è ottima la proposta di Asos Design in cipria a soli 31,99 euro.

Se si è un po’ basse – o con fisico a mela – sono il regular fit o svasato ed il girfriend i tipi di pantaloni più adatti. Il regular infatti ha un taglio casual ed una linea a gamba dritta che rende la figura armoniosa evitando di focalizzare così l’attenzione sulla zona vita. Max Mara ha creato il pantalone regular Attilia a 120 euro color gold grun, da provare. La seconda tipologia si ispira direttamente ai pantaloni “rubati” dal nostro lui (definiti appunto “boyfriend”) ma il cavallo e la vita sono più alti e la caviglia più stretta. Ottimi sui fisici sportivi e di grande effetto se abbinati ad un blazer di una tonalità leggermente più scura.

Gli skinny sono perfetti sulle donne più magre o su quelle minute. Possono andare anche sui fisici a pera con fianchi non eccessivamente pronunciati. Patrizia Pepe ha realizzato l’emblema di questo modello (139,99 euro) in ben sei colori. Imperdibili sia in navy che in bianco visto che l’estate è alle porte ed il match con una maglia alla marinara con maniche a tre quarti e scollo a barca completerà l’outfit in stile Portofino.

I pantaloni a palazzo tanto amati dalle star stanno bene a tutte ma a patto che le meno alte li portino con décolleté dal tacco medio, nude o in un colore in tinta con la cintura (accessorio fondamentale soprattutto con questa tipologia di taglio). L’effetto “tappo” è dietro l’angolo quindi attenzione! Per quelli con una linea particolarmente ampia meglio essere magre e proporzionate così da poter mostrare una linea di ventre tonico tra il pantalone ed un top super attillato. Pinko ha realizzato un pantalone ampio e fluido molto carino in tre colori: bianco, nero e rosso. Costano 215 euro.

Una buona idea è quella di infilare dentro ai pantaloni la camicia che si sceglie o di legarla in vita con un nodo per evitare di apparire sciatte. Dopo tutto questo studio ci si merita la figura di una diva da copertina, nulla di meno.

Silvia Zanchi