Hai gli occhi distanti? Ti basterà mettere in pratica questo trucchetto di makeup!

Gli occhi distanti possono essere valorizzati con il giusto makeup. Scopriamo la tecnica per truccarli e renderli ancor più magnetici.

Hai gli occhi che distano tra loro e ti piacerebbe conoscere il modo di truccarli migliore per valorizzare questa naturale caratteristica, mimetizzando quelli che possono essere percepiti come piccoli difetti?

Dato per assunto che qualsiasi caratteristica del volto, rende una personale bellezza e rende ogni donna unica, gli occhi distanti sono uno di quei particolari che molte persone vivono come una problematica da mimetizzare con il trucco. Noi preferiamo invece parlare di valorizzazione attraverso delle tecniche di makeup che possano davvero rendere questi occhi ancor più belli.

Occhi distanti: ecco come riconoscerli e valorizzarli attraverso il makeup

Gli occhi, si possono definire distanti quando la radice del naso risulta essere piuttosto ampia e di conseguenza lo spazio tra i due occhi appare più importante. Se si possiede questa caratteristica del volto, si potrà valorizzare senza dubbio attraverso il makeup, applicando alcuni prodotti in modo specifico.

La tecnica del makeup per truccare gli occhi distanti

Ogni caratteristica del volto, anche gli occhi distanti possono essere valorizzati dal giusto makeup e come per gli occhi grandi e tondi, anche gli occhi distanti necessiteranno di un trucco che li enfatizzi in modo unico.

Come in ogni tecnica di makeup, ci vengono incontro le sfumature applicate al punto giusto e nel caso degli occhi distanti, l’obiettivo è quello di farli sembrare più vicini, di conseguenza le sfumature più importanti del makeup, saranno riservate all’angolo interno dell’occhio e alla piega.

Un makeup dove l’ombretto dalla tonalità più decisa sia applicato a partire dall’angolo interno dell’occhio per essere sfumato verso l’esterno, creerà l’illusione ottica di occhi più vicini, così come un eye liner o una bordatura dell’occhio realizzata a matita, dovrà essere allungata verso l’angolo interno dell’occhio farà sembrare la distanza tra gli occhi meno importante.

Gli occhi infatti, saranno riavvicinati dal makeup applicato in un punto strategico, da cui poi si potrà sviluppare l’intero makeup.

Occhi distanti: ecco quali sono i prodotti ‘must have’ per truccarli

Per truccare gli occhi che sono distanti tra loro, non potranno mancare degli ombretti di tonalità contrastanti, dallo scuro al medio chiaro e potranno variare su una gamma di colori ampia. Per l’angolo interno dell’occhio si potranno utilizzare le tonalità più intense ed opache, come per la piega, mentre per il resto della palpebra mobile via libera anche alle tonalità più luminose e chiare.

L’eye liner e la matita nera, saranno un ‘must’ importante per poter allungare e bordare l’occhio verso l’interno, così come il mascara che applicato su tutte le ciglia, in particolare quelle più piccole presenti nella rima palpebrale anche nell’angolo interno dell’occhio, contribuiranno a definire e a creare l’illusione di occhi più vicini.

Come truccare gli occhi distanti: il video tutorial

Seguendo questo video tutorial potrete imparare passo dopo passo come truccare questa tipologia di occhi, scurendo la parte interna dell’occhio e allungandola con i giusti prodotti di makeup!