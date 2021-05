Jonas Berami oggi è un ragazzo felice e un professionista realizzato: ecco com’è cambiata la sua vita dopo Il Segreto.

La soap opera Il Segreto è una produzione spagnola che ha avuto in Italia un successo strepitoso. L’ultima puntata della serie però è andata in onda in Spagna diversi mesi fa, anche se la messa in onda italiana è continuata ancora per diverso tempo, arrivando a conclusione alla fine di Maggio 2021.

Grazie al suo carisma naturale, alla sua simpatia e, diciamolo, anche grazie a una bellezza mediterranea che non può lasciare indifferenti, Jonas ha partecipato a due importanti show italiani che hanno fatto aumentare moltissimo l’amore e l’interesse del pubblico nei suoi confronti: Uomini e Donne e L’Isola dei Famosi.

A Uomini e Donne effettivamente Jonas aveva incontrato una ragazza che sembrava perfetta per lui e che aveva immediatamente stuzzicato la sua curiosità e il suo interesse fin dalle prime battute nello studio della De Filippi.

Jonas e Rama Lila Giustini diventano per un po’ una coppia affiatata e amatissima dal pubblico ma la loro storia termina dopo qualche tempo a causa del temperamento focoso di entrambi, che non riescono a stemperare i contrasti e a conciliare i caratteri.

I due però ebbero la maturità di rimanere in ottimi rapporti, tanto che ben cinque anni dopo la fine della loro storia hanno deciso di incontrarsi di nuovo negli studi di Uomini e Donne e, in quell’occasione, Lila ha avuto modo di presentare suo figlio Jonas.

Jonas Berami oggi: dopo Uomini e Donne il vero amore

Anche se aveva preso parte a Uomini e Donne presentandosi come etero e dimostrando di avere un reale interesse per la sua Lila, Jonas Berani non è riuscito a sottrarsi completamente alle voci che lo volevano in realtà omosessuale non dichiarato.

Ad alimentare le voci, in realtà assolutamente mai confermate e mai smentite dall’attore, c’era anche il fatto che il concorrente del Grande Fratello VIP 2016 Bosco Cobos, di origine spagnola e dichiaratamente omosessuale, espresse molto interesse per Jonas nel periodo in cui quest’ultimo era concorrente dell’Isola dei Famosi.

Non curandosi eccessivamente di quello che si diceva sul suo conto, Jonas ha continuato a condurre tranquillamente la propria vita. Tra i suoi molti talenti c’è quello di essere un ottimo cantante, come dimostra questa performance di strada in omaggio a uno dei suoi idoli musicali: Bob Marley.

Se la musica è rimasta una passione costante, però Jonas ha dato una svolta epocale alla sua vita negli ultimi mesi: ha finalmente sposato la ragazza che è stata al suo fianco negli ultimi anni: la personal trainer Ariadna Perez Esmeralda.

I due si sono conosciuti nel 2017, condividono una personalità allegra, vivace e molto spigliata. Lo dimostra anche questa foto del loro matrimonio, che di certo non avrebbe potuto essere più sopra le righe. I due si sono sposati nell’Aprile 2020.

L’esperienza professionale più importante in assoluto della vita di Jonas si sarebbe conclusa appena poche settimane dopo il suo matrimonio. Con un posto commovente, infatti, l’attore celebrava la trasmissione dell’ultima puntata de Il Segreto sulla televisione spagnola, che sarebbe andata in onda proprio a Maggio 2020.

“Oggi termina “Il segreto di Ponte Vecchio”, la serie che mi insegnò la magia della professione di attore. Mi ha dato anche l’opportunità di conoscere colleghe e colleghi incredibili, che rimarranno sempre nel mio cuore. Buon lavoro, squadra! Grazie tantissime!”

Originario di Malaga e nato da una modesta famiglia di pescatori, Jonas oggi vive a Ibiza insieme a sua moglie.

Nome e Cognome: Jonas Berami

Data di nascita: 29 Aprile 1983

Città di nascita: Malaga

Altezza: 1,75 m

Segno Zodiacale: Toro

Profilo Instagram Ufficiale: @jonas_berami_83