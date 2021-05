Diletta Leotta e Can Yaman sempre più innamorati, ma i fan sospettano che le foto di coppia siano ritoccate. Ecco la verità.

Diletta Leotta e Can Yaman continuano ad essere felici e innamorati. La conduttrice e l’attore turco che, dopo aver salutato il pubblico italiano come Can di Daydreamer – Le ali del sogno, da lunedì 31 maggio, tornerà a fare compagnia ai telespettatori di canale come protagonista della nuova soap “Mr Wrong” stanno proteggendo la propria storia dal gossip evitando di pubblicare foto di coppia sui social.

Tuttavia, nelle scorse ore, la pagina Instagram Investigatore Social, ha fatto notare come una foto di Can e Diletta, pubblicata dal settimanale Diva e Donna, potrebbe essere un fotomontaggio.

Can Yaman e Diletta Leotta: foto di coppia ritoccate? Il dubbio del web

La foto che vedete qui in alto è stata pubblicata dall’attore turco lo scorso 5 aprile. Si tratta dell’ultima foto in cui Can Yaman appare in compagnia di Diletta Leotta con cui la storia procede a gonfie vele. Tuttavia, a scatenare i rumors del web su presunti ritocchi alle foto è un’immagine pubblicata dal settimanale Diva e Donna in cui la conduttrice sfoggia lo stesso look che ha in una foto in cui è con il padre e che è stata pubblicata su Instagram il giorno della Festa del papà.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, Diletta si mostra con lo stesso look sia nella foto in cui è in compagnia del padre che in quella in cui è con il fidanzato Can. La foto hanno fatto il giro del web scatenando la reazione dei fans. Tuttavia, la coppia preferisce non rispondere e godersi la storia d’amore che, sin dall’inizio ha occupato le prime pagine dei giornali di gossip al punto che la stessa Diletta Leotta si era lasciata andare ad uno sfogo durissimo su Instagram.

Entrambi concentrati sul lavoro e sulla loro storia d’amore, Can e la Leotta stanno provando a proteggere una storia che continua a gonfie vele.