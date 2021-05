Damiano dei Maneskin, quando da bambino disse “voglio fare la rockstar”: fan in lacrime

Damiano dei Maneskin ritrova un biglietto scritto quando era bambino in cui si legge: “Da grande voglio fare la rockstar”. Fan in lacrime.

Damiano David dei Maneskin, rientrato a Roma dopo i giorni trascorsi a Rotterdam insieme a David David, Ethan Torchio e Thomas Raggi per l’Eurovision 2021 con il brano Zitti e buoni riportando in Italia una vittoria che mancava da 31 anni, su Instagram, ha pubblicato la foto di un tema scritto da bambino e che, oggi, rappresenta un presagio.

Come tutti i bambini, anche il piccolo Damiano, si è imbattuto nel classico tema con cui ha immaginato il proprio futuro. Cosa sognava di fare da grande Damiano? La risposta è nel successo che sta ottenendo.

Damiano David dei Maneskin e il sogno di diventare una rockstar nel tema scritto da bambino

Ha sempre avuto le idee chiare Damiano David su ciò avrebbe fatto da grande e il tema scritto a scuola che vedete qui in alto ne è la testimonianza. Sin da piccolo, il sogno di Damiano era diventare una rockstar.

“Gli ultimi giorni sono stati duri, molte cose da affrontare e mi sono reso conto che non mi sono preso un po’ di tempo per capire cosa sta succedendo davvero. Quindi fai un respiro, ce l’hai fatta ragazzino”, ha scritto a corredo della foto.

Nel tema scritto quando era solo un bambino, Damiano scriveva: “Io sono Damiano e mi piace giocare con il mio gatto, mi piace quando faccio la lotta con mio fratello e quando gioco alla playstation. Da grande voglio fare la rockstar”

Credendo in se stesso e in Victoria, Ethan e Thomas che sono diventati per lui una vera famiglia, Damiano è riuscito a realizzare il suo sogno. Un sogno che, partito da Via del Corso a Roma, ha portato lui e i Maneskin prima a X Factor, poi al Festival di Sanremo 2021 e, infine, sul tetto d’Europa con la vittoria all’Eurovision 2021 con il brano “Zitti e buoni”, scritta dai Maneskin prima ancora della partecipazione a X Factor e che, nele tempo, è stata modificata fino alla versione che ha conquistato prima il pubblico italiano ed ora il resto del mondo.