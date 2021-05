Vi ricordate Alejandra Onieva, l’attrice madrilena che interpreta Soledad Castro nella soap opera spagnola Il Segreto? Ecco com’è e cosa fa oggi.

Alejandra Onieva è la bellissima attrice madrilena che interpreta Soledad Casto nella soap opera spagnola Il Segreto. Ma sapete che fine ha fatto oggi? Conosciamo meglio la vita privata e la carriera dell’interprete della figlia di donna Francisca Montenegro.

Alejandra Onieva: ecco cosa fa oggi Soledad Casto di Il Segreto

Alejandra Onieva è nata a Madrid nel giugno 1992 sotto il segno dei Gemelli. La spagnola è una vera e propria bellezza, che incanta grazie ai suoi occhi magnetici. Alejandra si è appassionata alla recitazione sin dall’adolescenza, e si è diplomata alla scuola di interpretazione Interactive Studio Fourth Wall. Prima di decidere di dedicarsi completamente alla carriera d’attrice, la Onieva si è iscritta alla facoltà di Pubblicità, Relazioni pubbliche e Moda ma non ha mai portato a termine il percorso di studi.

In Italia, Alejandra è diventata un volto noto grazie alla soap opera Il Segreto, dove interpreta Soledad Castro, figlia di Francisca Montenegro e Salvador Castro. Soledad è un personaggio complesso, vittima di abusi che hanno segnato la sua vita e in cerca di riscatto. La giovane attrice ha deciso di abbandonare la soap opera nel 2014, rimanendo molto legata ad alcuni attori conosciuti sul set come Megan Montaner. Nel 2017, Alejandra è tornata sul piccolo schermo al fianco di Alessandro Preziosi, come coprotagonista di Sotto Copertura 2 – La cattura di Zagaria.

La Onieva ha debuttato anche sulla nota piattaforma streaming Netflix, nella serie thriller Alta Mar. La donna è molto attiva su Instagram dove vanta 292 mila follower e usa la sua popolarità per incentivare messaggi di pace e uguaglianza e per mettere in luce problemi moderni come il cambiamento climatico, i disastri ambientali e le battaglie contro la discriminazione sociali di qualunque tipo. La bellissima attrice è stata fidanzata per ben 5 anni con il modello di fama internazionale Nicolas Labelle.