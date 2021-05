Alba Parietti è più bella che mai! La sua foto in costume ha infiammato il web, sfoggiando un fisico da fare invidia ad una ventenne.

Alba Parietti è uno dei personaggi più amati e al tempo stesso chiacchierati del piccolo schermo degli italiani. La conduttrice, e da qualche tempo opinionista, non si è mai tirata indietro o nascosta dietro un dito, rivelando sempre ciò che pensa anche al costo di risultare scomoda. Alba dice sempre le cose come stanno, senza mezzi termini o filtri.

Nelle scorse ore, la mamma di Francesca Oppini ha deciso di raccontarsi al pubblico della rete, pubblicando un paio di scatti che la ritraggono in costume da bagno. La Parietti, nonostante come ricordi lei stessa, tra poco compirà 60 anni ma non sembra affatto avvertirli perché appare più bella che mai. Tant’è che il suo fisico può fare invidia a quello di una 20 enne.

Alba Parietti si mostra in costume e svela: “Mi sarei immaginata diversa”

Alba Parietti, oltre a mostrare al pubblico della rete di aver ampiamente superato la prova costume, si è lasciata andare ad un’inedita confessione, rivelando che sicuramente a 60 anni si sarebbe immaginata diversa, ma è ugualmente fiera e contenta della donna che è diventata durante il corso di questi anni.

“Se avessi potuto immaginare i miei 60 anni che arriveranno il 2 luglio, quando ne avevo 20 francamente mi sarei immaginata diversa“ ha esordito la conduttrice su Instagram. “Ma io sono quella che sono ed è questo che mi dà energia e voglia di vivere“ ha poi confidato senza troppi giri di parole. “Dopo 50 anni le donne, forse anche prima, subiscono il ricatto dell’età’, ti dicono che sei vecchia. Il segreto?” ha poi chiesto in maniera retorica a chi la segue sui social.

“Il segreto è che siamo semplicemente più forti, più consapevoli e siccome, la vita ci ha insegnato, vi ha insegnato che bisogna sopravvivere, a qualsiasi cosa, facciamo paura perché abbiamo deciso di vivere“ ha poi proseguito. “Non lasciarci vivere e sempre come se il bello dovesse ancora venire” ha scritto. “E poi care donne è finito il tempo in cui gli uomini invecchiavano meglio di noi. Noi glielo abbiamo sempre detto, il problema è che loro ci hanno creduto” ha poi concluso Alba. “Tra un mese sono 60 e io sono quella che sono”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti ha brillantemente superato la prova costume e gli utenti della rete l’hanno elogiata non solo per la sua bellezza, ma anche per la forza e la determinazione dimostrata attraverso questi semplici parole ma che arrivano dritte al loro cuore.