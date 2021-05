Test: chi di loro è una femmina? Scopri cosa rivela la tua scelta sulla tua personalità

L’immagine mostra la sagome di 4 bambini, sapresti dirmi quale di queste figure appartiene ad una femmina?

Ecco un test della personalità che tirerà fuori i tuoi tratti più nascosti e la tua vera personalità. Grazie a questo test riuscirai a comprendere meglio il tuo io interiore. Sei pronto a conoscerti meglio? Fare il test è semplicissimo, devi solo appellarti al tuo intuito.

Test: dimmi chi di loro è una femmina e ti dirò chi sei tu

Ecco un test psicologico che ti farà scoprire qualcosa di importante che ti riguarda. I test psicologici sono test di intrattenimento e spesso non forniscono una diagnosi clinica ma sono in grado di aprire uno spunto di riflessione per un’analisi introspettiva che ci guida ad apprendere pienamente chi siamo e cosa vogliamo. Questa consapevolezza ci fa vivere la vita che desideriamo veramente e ci dona un grande senso di appagamento. Scopri la tua vera personalità rispondendo ad una sola domanda: ” Chi di loro è una femmina?”

Nell’immagine che ti proponiamo oggi ci sono 4 bambini ma potrai vedere solo le loro sagome. Guardale attentamente e nota i particolari che potrebbero rivelare l’identità sessuale dei bambini. Solo uno tra loro in realtà è una femmina. Sarai in grado di capire chi è?

Soluzione del test

Alla fine hai preso la tua decisione e hai fornito una risposta. A questo punto non ti resta che leggere il profilo corrispondente alla tua scelta per capire hi sei veramente.

Se hai scelto la sagoma del:

Bambino 1

Questa scelta denota una personalità ragionevole, sei una persona che usa l’intelligenza e l’analisi, hai i tuoi principi e i tuoi valori e li segui senza eccezioni. Per te il bene ed il male sono nettamente ben distinti. Sei una persona che valuta attentamente le possibili opzioni prima di decidere, questo grande sforzo solitamente si traduce in una decisione finale di successo. Sei una persona molto saggia, talmente saggia da riuscire a restare imparziale in caso di eventuali conflitti tra persone che ti stanno a cuore.

Bambino 2

Se hai scelto il bambino n. 2 è perché l’elemento che domina la tua vita è la creatività. Non potresti vivere senza. Anche i tuoi pensieri sono creativi. Sei un pozzo di idee innovative destinate a grandi cose e a trovare soluzioni per ogni problema. La tua creatività si nutre di curiosità e questa ti permette di attingere ad informazioni sempre nuove, hai sete di conoscenza e novità, ami imparare qualcosa di nuovo e esplorare l’ignoto, l’avventura, accettare le sfide. Sei una persona anche molto carismatica e arguta.

Bambino 3

Se la tua scelta finale è ricaduta sulla sagoma n. 3, significa che sei una persona molto socievole. Ami la compagnia e la confusione, gli amici ed il divertimento, ami la convivialità e senti il desiderio di appagare il tuo bisogno di socialità. Sei la classica persona che riesce ad andare d’accordo con chiunque, che si ambienta ovunque. Sei una persona che sa capire, ascoltare e consigliare, questo ti rende un buon amico. L’unica tua pecca è che sei troppo impulsivo e agisci senza riflettere, questo ti fa correre molti rischi.

Bambino 4

Hai scelto la sagoma n. 4? La tua scelta denota che hai una personalità complicata. Sei una persona compassionevole e disponibile verso il prossimo, hai un grande cuore, ma l’altra faccia della medaglia rivela anche un grande ego. Pensi di avere sempre ragione su tutto e di non sbagliare mai, non ti metti mai in discussione, se tu provassi a farlo saresti ancora più perfetto.

Chi era la femmina? Non importa, non esiste una risposta corretta o sbagliata esistono solo tante personalità diverse.