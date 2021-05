Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, colpo di testa per il mesiversario: fan increduli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, in occasione del loro mesiversario, hanno lasciato di stucco tutti i loro fedeli sostenitori.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, stanno vivendo un vero e proprio periodo d’oro. I due, all’interno della casa più spiata d’Italia, oltre a trovare l’amore, hanno riscontrato una certa popolarità da parte del pubblico del piccolo schermo e della rete. Tanto da far ricredere sul loro conto anche tutti coloro che insinuavano che il sentimento che li aveva avvicinati durante il reality show di canale 5 fosse una certa voglia di visibilità e non un sincero legame di affetto.

Da quel momento, seppur passato poco tempo, Giulia e Pierpaolo di strada ne hanno fatta e ora si godono non solo il meritato successo ma anche la loro bellissima storia d’amore che tanto fa sognare i fan. Fan che nelle scorse ore sono rimasti letteralmente senza parole dal loro ultimo gesto. Gesto che ha segnato il festeggiamento del loro mesiversario.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno lasciato l’Italia per una mini vacanza e non sono di certo mancate le polemiche, ma attenzione perché nulla è come sembra.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi lasciano l’Italia, ma non è come sembra

Giulia Salemi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un reel, un video breve di circa 30 secondi, in cui la si vede intenta a lasciare il bel paese insieme al suo Pierpaolo Pretelli per recarsi in un’isola da sogno. Il gesto è stato aspramente criticato dagli utenti della rete, che lo hanno trovato indecoroso visto il difficile periodo che il mondo intero sta vivendo, ma attenzione perché non è come sembra.

I due hanno sì lasciato l’Italia, affermando di essere partiti per una mini vacanza, ma dietro questa scelta non c’è soltanto una voglia di fuga ma decisioni lavorativi. In quanto probabilmente si occupano di sponsorizzare la struttura che li ospitano.

“La nostra prima mini vacanza all’estero” ha scritto Giulia emozionata sui social, tra l’altro di recente il video in cui Pierpaolo la consola ha fatto il giro del web. “Siamo felici e onorati di essere stati invitati per l’inaugurazione del Bahia princip ehotels di Samanà🌴” ha poi proseguito. “Seguiteci in questi giorni per scoprirne di più…☀️” ha poi concluso, invitando tutti i suoi fedeli sostenitori a non perdere di vista tutti gli ulteriori aggiornamenti sulla loro mini vacanza.

Una polemica, dunque, stroncata sul nascere visto che Pierpaolo e Giulia, proprio come i loro numerosi colleghi che li hanno preceduti durante il corso di questi mesi, sarebbero partiti per impegni lavorativi e non soltanto per festeggiare questi mesi in cui è sbocciato l’amore.