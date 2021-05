Le temperature si alzano, i vestiti si accorciano, la bella stagione avanza: come puoi fare per rendere ancora più eccitanti i rapporti? L’idea migliore per l’estate potrebbe proprio essere di “farlo” in piscina: come? Te lo spieghiamo noi!

Quante volte hai guardato con invidia MTVCribs, dove adolescenti americani dall’aria sorniona presentavano le loro ville immense, provviste (ovviamente) di piscina e campo da tennis?

Oppure ancora oggi, quanto tempo passi a guardare immobili sui siti di annunci, calcolando come e quanto dovresti risparmiare per poterti finalmente permettere una casa con la piscina?

Bene, sappi che al tuo problema “acquatico” c’è una soluzione relativamente semplice, che costa poco e che potrebbe addirittura darti una mano sotto le lenzuola.

Di che cosa parliamo? Ma solo di una piscina gonfiabile!

Farlo in piscina: la nuova idea per rendere eccitante il tuo rapporto

Ebbene sì, ti basterà comprare semplicemente una piscina di plastica per rivoluzionare completamente la tua vita intima.

Non ci credi?

Va bene, non preoccuparti: adesso ti spieghiamo noi come fare e perché!

Di certo, infatti, una piscina può rappresentare il sogno di molti (se non tutti) quando pensiamo alla casa dei nostri sogni.

Un prato verde e ben curato, una casa luminosa con grandi vetrate e, perché no, un’area piscina dove rilassarsi quando inizia la bella stagione.

L’unico problema è che tu, una piscina, non la hai!

LEGGI ANCHE –> Fare l’amore in acqua | Pro e contro di un’esperienza molto seducente

Anche se ti sembra incredibile pensarlo, una piscina gonfiabile potrebbe essere il tuo prossimo sex toys od accessorio per la vita intima imprescindibile.

E costa veramente pochissimo!

Certo, se non puoi metterla in giardino (perché un giardino non lo hai) è ovvio che dovrai fare attenzione al luogo che sceglierai oppure alla dimensione da comprare.

(Quelle per bambini, però, costano poco ed occupano poco spazio: e le puoi sempre riutilizzare per il loro scopo originale!).

Insomma, ormai lo abbiamo stabilito: non sono le dimensioni che contano ma come userete lo strumento!

Ovviamente, però, per quanto l’acqua sia “scivolosa” è bene ricordare che non si tratta di un lubrificante naturale: per questo qui ti abbiamo spiegato perché è importante comprare un lubrificante ed anche che cos’è e qual è il migliore!

E adesso, che succede?

Una volta che avrai sistemato la tua piscina, scelto un’ora ed un giorno (anche perché mettere i rapporti in agenda è fondamentale per una vita intima sana) e comprato il lubrificante, possiamo pensare a che cosa succederà dopo.

L’idea è quella di prendere la piscina come una scusa per concedervi una vera e propria vacanza indoor!

Indossate i vostri costumi più belli o più sensuali (o che, per altri motivi, non avete mai il coraggio di usare dentro casa), preparatevi un cocktail “estivo” da bere (che, possiamo assicurarvi, non berrete) e scivolate in piscina.

L’effetto “eccitante” è immediato!

L’acqua, infatti, vi spinge uno contro l’altro, dovete strusciarvi o tenervi stretti per poter rimanere vicini come volete, le paure si azzerano e, intanto, il divertimento inizia!

Farlo in una piscina vuol dire liberarsi di molte delle inibizioni che, normalmente, potrebbero rendervi la vita impossibile.

Cattivi odori? Inesistenti! Baci “troppo” salivosi e problemi di vestiario non sono più una preoccupazione, così come l’idea che tra di voi ci sia qualcosa che non va. La piscina, incredibilmente si trasforma in qualcosa che non avete mai provato prima, una vera vacanza dentro casa!

Insomma, anche se sembra un metodo da riservare alle feste di compleanno dei bambini nati in estate (e tragicamente prive di una grande partecipazione), comprare una piscina indoor per bambini potrebbe essere “la svolta“.

Se i vostri rapporti intimi sono noiosi (o vi sembrano essere diventati tali), se fa troppo caldo per fare l’amore e se il vostro capo non vi concede neanche un giorno di riposo attaccato all’altro, fare l’amore in piscina è la soluzione a tutti i vostri problemi.

Cosa dite? State per uscire e fare il vostro acquisto? Bene, allora non ci resta che aspettare per conoscere i risultati!