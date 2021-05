Francesca Lodo, prima foto dopo l’Isola dei Famosi: poi svela le condizioni di salute

Francesca Lodo torna sui social dopo l’Isola dei Famosi e pubblica la prima foto da ex naufraga: poi svela le condizioni di salute.

Francesca Lodo, eliminata dall‘Isola dei Famosi 2021 da Roberto Ciufoli che, dopo una sfida al televoto ha preso il suo posto su Playa Imboscadissima dove sta continuando l’avventura da naufrago insieme a Beatrice Marchetti, è tornata ufficialmente sui social. In quarantena, visibilmente magrissima, molto abbranzata e con un sorriso sincero, la Lodo ha svelato ai fans le condizioni di salute dopo mesi trascorsi in Honduras con una dieta a base di un pugno di riso.

La Lodo, inoltre, ha anche pubblicato la prima foto in cui si mostra in compagnia di una persona che è stata importante durante i mesi trascorsi in Honduras.

Francesca Lodo torna sui social: le prime parole dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Lodo (@francesca.lodo)



Dopo essersi mostrata insieme a Massimiliano Rosolino come potete vedere nella foto qui in alto, in attesa di poter essere in studio per raccontare le emozioni vissute sull’Isola dei Famosi 2021 ad Ilary Blasi e agli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, Francesca Lodo è tornata su Instagram svelando ai fans come sta attraverso una serie di storie.

“Non sto benissimo, ma sto recuperando piano piano”, ha fatto sapere svelando di non essere potuta ancora andare dal parrucchiere e di avere la ricrescita. Felice, ma con una strana sensazione per essere tornata alla realtà dopo mesi vissuti lontano da casa, senza telefono, Francesca Lodo ha poi tracciato un bilancio di quella che è stata un’avventura unica che non dimenticherà mai.

Francesca ha poi raccontato le difficoltà che sta affrontando nel riprendere le sue abitudini di vita, comprese quelle alimentari. Dopo aver mangiato solo poco riso al giorno e quello che, insieme agli altri naufraghi, pescava o trovava sulla spiaggia, Francesca sta riprendendo lentamente la normale alimentazione per far riabituare lo stomaco.

“Non si trovano le parole per spiegare, se non provi questa esperienza… Non lo puoi spiegare. Durissima, estrema, intensa, ma pazzesca. Io ho patito la fame vera. Ho perso 15 chili, sto cercando di recuperarli piano piano”, ha concluso rassicurando i fans.