Test: scopri che tipo di relazione si addice alla tua personalità

Vuoi una relazione felice? Scopri la relazione che si addice maggiormente al tuo modo di essere.

Per avere una relazione felice prima di tutto dovremmo avere la fortuna di trovare la persona giusta con la quale andare d’accordo e questo significa anche trovare una persona che voglia dalla relazione le nostre stesse cose.

Scegli un’immagine e scopri che tipo di relazione ti renderebbe felice perché si addice maggiormente a te.

Test: scegli una immagine e ti dirò che tipo di relazione ti renderebbe felice

Sei pronto per capire che tipo di relazione fa al caso tuo? Ti basterà fare questo semplicissimo test psicologico che ti chiede di osservare questa immagine e scegliere la figura che ti attrae maggiormente. La tua scelta ti rivelerà come ti vorresti relazionare con il tuo partner. Questo test farà emergere aspetti e dettagli di te che ti sorprenderanno.

Soluzione del test

Ecco cosa rivela la tua scelta:

Se hai scelto l’ immagine 1 vuoi una relazione indipendente

Se questa è la tua scelta significa che sei una persona che si sente appagata quando vive una relazione che non richiede di impegnarsi troppo. Sei una persona che non vuole vincoli e imposizioni e che mette al primo posto i propri spazi e le proprie libertà. La relazione la trascuri spesso perché ritieni che altre cose siano più importanti e questo è il motivo principale per il quale hai fallito in coppia. Non c’è nulla di male ad amare la propria indipendenza e a desiderare un rapporto che richiede un basso coinvolgimento emotivo, bisogna solo trovare una persona che voglia esattamente la stessa cosa.

Se hai scelto l’ immagine 2 vuoi un rapporto stabile

Se questa è la tua scelta è perché quando ami tanto qualcuno non temi di esporti emotivamente. Ti fidi molto di stesso al punto da sapere quando poterti sbilanciare e quando ha senso gettare le basi per un impegno concreto. Un rapporto stabile è ciò che ti conforta nella relazione di coppia. E’ un rapporto che si erge principalmente sulla fiducia reciproca quindi dovresti trovare un partner di cui fidarti ciecamente.

Se hai scelto l’ immagine 3 vuoi una relazione dubbiosa

Se hai scelto questa immagine è perché sei una persona che ha poca fiducia in se stessa. Questo ti spinge ad avere la costante paura di subire una delusione e più ti aspetti una delusione più vivi un rapporto nel dubbio. Questo ti spinge ad allontanare costantemente. Per essere felice hai bisogno di trovare un partner disposto a riprenderti tutte le volte che scappi convincendoti a fidarti di lui e a evitare la reclusione sociale che tanto ti alletta.

Se hai scelto l’ immagine 4 vuoi un rapporto equilibrato

Questa è l’immagine scelta da coloro che hanno bisogno di equilibrio e sono certi che uno non esclude l’altro. Questo equilibrio per te è fondamentale ed è la base di un rapporto stabile e duraturo. Sei anche una persona altamente motivante e tiri fuori il meglio dagli altri, le persone troppo arrendevoli non fanno al caso tuo.

Se hai scelto l’ immagine 5 vuoi una relazione complice

Se hai scelto questa immagine significa che sei una persona che ama avere rapporti con altre persone, sei una persona socievole e fidata e dal partner cerchi queste caratteristiche ad un livello superiore. Vuoi un partner che sia un amico, un punto fermo, un amante che ama la compagnia e il divertimento. Non potresti mai stare con una persona che non ama stare in mezzo agli altri.

Se hai scelto l’ immagine 6 vuoi una relazione spirituale

Se hai scelto la sesta immagine significa che sei una persona che cerca un coinvolgimento di alto livello, non solo una relazione intime. Vuoi un partner che ti capisca completamente, che sia un supporto, che comprenda le tue emozioni e non ti faccia mai sentire insicuro.