Giacomo Czerny dopo Scelta a Uomini e Donne, ecco come procedono le cose con Martina Grado.

Giacomo Czerny dopo aver scelto Martina Grado a Uomini e Donne: “Non ho nessun dubbio su di lei”. Ebbene sì, Giacomo non poteva che scegliere la bellissima Martina Grado, che proprio durante la loro ultima esterna gli ha confidato di voler vivere con lui un amore folle.

Martina e Giacomo si sono uniti in un lungo abbraccio e soprattutto hanno dato libero sfogo alla loro passionalità con dei baci lunghi e intensi proprio al centro dello studio sotto una cascata di petali rossi. Ma cosa è venuto dopo?

Martina Grado confessione su Giacomo Czerny: “Ho tanta voglia di viverlo”

Felici, e impegnati a baciarsi, toccarsi e abbracciarsi, Giacomo Czerny e Martina Grado dopo la scelta a Uomini e Donne sono il ritratto della coppia perfetta, tanti i video e le stories che i due pubblicano nei loro rispettivi profili social.

I due ragazzi si stanno iniziando ad amare. Tanti anche i commenti di apprezzamento dei fan della coppia che augurano loro una vita fatta di felicità e Giacomo Czerny può considerarsi di certo un ragazzo fortunato dato che non solo ha trovato l’amore, ma anche un lavoro; infatti Maria De Filippi gli ha offerto un posto come video-maker. Queen Mary non delude mai.

Un po’ meno fortunata Carolina Ronca, la non scelta di Giacomo che però non si pente di nulla e nemmeno dell’intero percorso. Le parole di Martina Grado su Giacomo Czerny: “Dopo la giornata che abbiamo fatto, ero tornata a casa con speranze. C’è stato un momento in cui m’è cambiata la faccia. Mi ero ripromesso di stare composta. Ho tanta voglia di vivere fuori tutto quello che sta nella mia testa che riguarda noi. Andrà bene sicuramente”.

Giacomo Czerny dopo la scelta non ha più nessun dubbio o riserbo per Martina. E’ lei quella giusta. E noi non possiamo che augurare alla coppia, tanta ma tanta felicità.