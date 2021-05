Come fanno alcune star a sfoggiare una forma fisica perfetta? Scopriamo la dieta dei vip e i segreti per perdere peso e mantenersi sempre in forma raggiante.

Tutti noi ci chiediamo come fanno i vip a mantenersi sempre in forma, quali sono i loro segreti. Ogni qual volta che sbirciamo sui profili Instagram o vediamo i vip in tv notiamo che hanno sempre un corpo perfetto, una forma fisica davvero impeccabile sia le star italiane che internazionali. Ma cosa mangiano? Quali sono i loro segreti? Seguono una dieta specifica e praticano sport? Noi di CheDonna.it vi sveliamo i segreti dei vip per mantenersi in forma sempre e non solo in vista della prova costume.

Dieta dei vip per mantenersi in forma e perdere peso

A tutte noi piacerebbe essere sempre impeccabili come le star sia italiane che internazionali, ma sicuramente c’è molto lavoro e sacrificio dietro il loro corpo scolpito e a dir poco perfetto. Visto che manca poco alla prova costume molte star sono sempre più attente e corrono ai ripari in vista della prova costume. Scopriamo i segreti dei vip per mantenersi in forma. Innanzitutto va precisato che i vip sono sempre seguiti da persone esperte come nutrizionisti per la dieta e da personal trainer per quello che riguardo l’aspetto fisico. E’ inutile negarlo sfoggiare una forma fisica perfetta richiede sacrificio e soprattutto rinunce.

Ci sono stare come Adriana Lima che nei nove giorni precedenti alle sfilate di Victoria’s Secret ha seguito una dieta liquida e 12 ore precedenti non ha più bevuto, questa è una dieta molto bizzarra. Mentre la bellissima Victoria Beckham, l’ex Spice girl, ha un fisico invidiabile, molto magra, sembra quasi un adolescente nonostante le sue gravidanze. Lei invece segue la dieta conosciuta come quella delle mani, ossia 5 pasti nell’arco della giornata ma la quantità di ciascuno deve stare chiusa nel pugno di una mano.

C’è chi invece ha preferito una dieta che ha fatto perdere i chili in eccesso, la Dinner cancelling, una dieta che non prevede il pasto serale, un vero e proprio digiuno intermittente che aiuta a perdere grasso corporeo. Fiorello e non solo hanno deciso di perdere i chili in eccesso affidandosi a questo tipo di regime alimentare, clicca qui per scoprire qualcosa in più.

La bellissima cantante Beyoncé l’abbiamo vista già in splendida forma dopo il parto, la star sotto consiglio di un nutrizionista ha intrapreso la dieta dei 22 giorni. Una dieta mirata che abolisce dall’alimentazione cibi industriali facendo spazio a verdure di stagione, cereali e legumi. Si chiama così perchè è il tempo necessario per cambiare modo di mangiare male e così si eviterà di ingrassare è stata ideata da Marco Borges, che secondo il quale bastano solo 22 giorni per cambiare e perdere circa 10 kg. Tutto ciò seguito da una regolare attività fisica.

Invece Christina Aguilera segue la dieta colorata, consuma regolarmente cibi colorati, ma ogni giorno assume cibi di un solo colore, ad esempio un giorno solo cibi, rossi, poi solo bianchi e così via.

Pippa Middleton sembra che sia arrivata alle nozze in perfetta forma fisica, facendosi seguire da due nutrizionisti, che l’hanno consigliata la dieta Sirt perché si basa sulle sirtuine, proteine ad attività enzimatica. Questa dieta produce gli stessi effetti benefici del digiuno senza gli svantaggi legati ad esso.

Non solo dieta ma anche molto sacrificio, attività fisica aiuta i vip a perdere peso o mantenerlo costante nel tempo. Se volete anche voi perdere peso parlatene sempre con il nutrizionista ed evitate le diete fai da te!