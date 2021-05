Il bluette è il nuovo colore trendy della primavera 2021!

In una primavera così colorata e divertente sapete quale colorazione non può mancare nel vostro armadio? Il bluette! Ecco la guida di stile di CheDonna che vi spiegherà tutto ciò che c’è da sapere su outfit e abbinamenti…bluette!

Nella moda, il blu è sempre stato il colore per eccellenza che definisce l’eleganza. Pensiamo allo smoking da uomo: il colore classico è il blu con il risvolto nero. Oppure agli abiti da sera: il blu notte è in assoluto il colore più gettonato tra i long dress per eventi o serate di gala.

Ovviamente, anno dopo anno, i brand di lusso, che sono coloro che lanciano le mode da seguire, per le loro collezioni scelgono una particolare tonalità di un particolare colore da utilizzare nelle loro sfilate. In questo modo danno vita a nuovi trend in fatto di colori e accantonano i colori utilizzati nella stagione passata.

Come abbiamo detto il blu è eleganza, classicità e portamento, ma la moda quest’anno dice…bluette!

Il bluette è quella gradazione di colore che si trova tra il blu scuro e il blu elettrico.

Negli ultimi anni questo colore lo avevamo lasciato in disparte, ma adesso, è uno dei colori da non poter assolutamente farsi sfuggire per essere al top in questa primavera 2021.

Chiaramente non possiamo scegliere un qualunque capo in questo colore: ci sono delle regole ben precise da seguire nella moda! Non temete. Per questo ci siamo noi di CheDonna, che vi spianiamo la strada indicandovi la direzione più corretta da seguire, in fatto di outfit, stili e abbinamenti.

Partiamo super carichi per questo nuovo Look of the Day, tutto incentrato sul color bluette!

Iniziamo con una piccola lista di abbinamenti che lasceranno tutti a bocca aperta:

completo giacca e pantalone: uno dei trend da seguire per utilizzare al meglio il bluette è quello di optare per un completo giacca blazer e pantalone flare morbido, tutto in tinta. Lo stile androgino è quello che sta andando per la maggiore, e che continuerà a darci molte soddisfazioni per ancora tanto tempo. Quindi: scegliete il vostro completo bluette, utilizzate una t-shirt in cotone base bianca, tinta unita o con stampa per rendere il tutto più casual, per concludere utilizzate una sneakers old school, di quelle che non passano mai di moda. Avrete così creato un look chic, ma sportivo, perfetto per una giornata in ufficio e per l’aperitivo in centro con le amiche!

colora solo un capo : uno dei modi più semplici per abbinare un colore che non avete mai indossato prima d’ora è quello di creare un outfit semplice, monocromatico, ad esempio total black, oppure corset top e jeans, e di utilizzare un solo capo bluette. Scegliere la giacca colorata è sempre una buona idea, poiché arricchisce il vostro look senza dover necessariamente abbinare i colori utilizzati. Un perfetto esempio è la bellissima Hailey Bieber che indossa in un suo street look un outfit composto da giacca blazer bluette, t-shirt girocollo bianca, jeans straight a vita alta, cinta alta sempre in tinta e a chiudere uno stivaletto stringato a punta con tacco fino, anch’esso in bluette! Divina!

: uno dei modi più semplici per abbinare un colore che non avete mai indossato prima d’ora è quello di creare un outfit semplice, monocromatico, ad esempio total black, oppure corset top e jeans, e di utilizzare un solo capo bluette. Scegliere la giacca colorata è sempre una buona idea, poiché arricchisce il vostro look senza dover necessariamente abbinare i colori utilizzati. Un perfetto esempio è la bellissima Hailey Bieber che indossa in un suo street look un outfit composto da giacca blazer bluette, t-shirt girocollo bianca, jeans straight a vita alta, cinta alta sempre in tinta e a chiudere uno stivaletto stringato a punta con tacco fino, anch’esso in bluette! Divina! scegli il tuo accessorio preferito: se il bluette vi piace, ma preferite andare un po’ caute, ecco la scelta che fa per voi. Costruite il vostro look, senza badare all’abbinamento di colore. Scegliete, a quel punto, una hand bag (ossia una borsa di media grandezza da portare a mano: mi raccomando, non è una pochette!) in questa colorazione moda. Otterrete grazie all’accessorio bluette un tocco in più! Sarete super trendy, senza molti sforzi!

Abbiamo già parlato di come il bluette sia un colore chic e elegante, adatto a tutte le occasioni e a tutti gli outfit, ma non abbiamo parlato dell’altro motivo che rende questo colore così versatile: sta bene a tutte! More, bionde, carnagioni chiare, scure o olivastre. Il bluette è adatto a tutte noi! Perché? È un colore deciso, non pastello ne fluo, ma forte. Permette di far risaltare qualunque carnagione, e di valorizzare la vostra naturale bellezza!

Se però avete voglia di sperimentare, ecco alcuni consigli su come abbinare il bluette come delle vere stylist:

bluette e giall o: se pensate alla collezione estiva di Dolce&Gabbana ispirata ai colori della Sicilia, le fantasie utilizzate partono dall’abbinamento di tre colori, il bianco di base, il bluette e il giallo. Questo abbinamento, nello specifico, è perfetto per le carnagioni scure, perché un gioco di luci e ombre molto interessante!

o: se pensate alla collezione estiva di Dolce&Gabbana ispirata ai colori della Sicilia, le fantasie utilizzate partono dall’abbinamento di tre colori, il bianco di base, il bluette e il giallo. Questo abbinamento, nello specifico, è perfetto per le carnagioni scure, perché un gioco di luci e ombre molto interessante! bluette e verde lime: essendo anche il verde lime uno dei colori trendy della primavera 2021, perché non utilizzarli insieme? Create ad esempio un completo giacca e pantalone e scegliete un capo di un colore e uno di un altro. Questi sono gli abbinamenti più amati e utilizzati dalle influencer più seguite del momento! Il duo bluette e verde lime si sposa perfettamente con le carnagioni più chiare, poiché l’outfit assume una gradazione più fredda!

La moda del 2021 è colorata come non mai. Lilla, arancione, fucsia, giallo, verde, e adesso anche il bluette.

Avete i colori moda, avete gli outfit, avete lo stile, vi manca solo…creare e indossare! Sfoggiate i vostri outfit più trendy e stilosi seguendo i consigli di stile di CheDonna. Sono sicura che sarete perfette. Ma che dico, di più: delle vere e proprie icone di stile!

