State insieme da poco e temi fortemente il momento in cui incontrerai i suoi amici? Scopri come fare per vivere al meglio il momento.

Quando incontriamo qualcuno che ci piace, il resto del mondo sembra svanire quasi del tutto. Così, anche nei primi tempi della relazione si hanno occhi solo per la persona amata e si vive entrambi così concentrati sulla storia a due da dimenticare quasi di avere un passato ed un presente.

E se pensiamo al presente, di questo fanno parte anche il lavoro, la famiglia e, ovviamente, gli amici. Così, trascorsi i primi tempi di vita privata e dedicata solo all’esplorazione dell’altra persona, è chiaro che presto o tardi giunga anche il momento in cui entrare a far parte l’uno del mondo dell’altra in modo più completo. Modo che contempla il dover conoscere tutto ciò che riguarda l’altra persona.

Se sei arrivata a questa fase e al momento vivi con forte ansia il momento in cui dovrai confrontarti con i suoi amici, continua a leggere perché oggi ti sveleremo i trucchi per affrontare il momento nel migliore dei modi.

Come piacere ai suoi amici: i trucchi da seguire

Iniziamo con il dire che non esiste una regola per cui piacere o meno agli amici della persona che si ama. Forse questo potrà sembrare un ostacolo da superare ma, in realtà, dovrebbe essere visto in modo positivo. Piacere o meno passa da tanti piccoli aspetti che pensare di controllarli rappresenta solo una vaga illusione.

La verità è che davanti ad amici con tanti preconcetti si può far poco (almeno nel breve termine), mentre si godrà di maggior fortuna dinanzi a persone più aperte e disponibili. Ma cosa fare, quindi?

La prima regola da seguire è quella di essere se stesse. In questo modo, comunque vada, si sarà comunque vincitori. Detto ciò andiamo a scoprire alcune piccole cose che possono essere d’aiuto.

Essere gentile e disponibile a farsi conoscere. La gentilezza ripaga sempre (o almeno dovrebbe). Per fare una buona impressione sugli amici del partner è quindi importante mostrarsi gentile e disponibile a farsi conoscere.

Essere sorridente e rispondere alle domande è sicuramente un buon modo di iniziare. Così come lo è mostrarsi sinceramente interessate a conoscere chi si ha davanti. Dopotutto se si ama qualcuno è normale volerne sapere di più delle persone a cui tiene, no?

Non mettersi in competizione. Spesso la ragazza o più semplicemente un nuovo membro del gruppo viene visto come una minaccia. Mostrando ai suoi amici che non hai alcuna intenzione di intrometterti o di rubare loro la persona con cui hai scelto di stare, sarai sempre un passo avanti. In questo modo avranno modo di rilassarsi e di capire cosa il tuo lui ha trovato di tanto speciale nella tua persona. E chissà che questo non sia il primo passo per farti dei nuovi amici.

Rispettare i trascorsi in comune. È molto importante accettare e rispettare il passato del tuo lui e ciò vale ancor di più, quello che ha in comune con i suoi amici. Così facendo non sembrerà che il tuo arrivo sia giunto per cambiare le cose ma, al massimo, per migliorarle. Agendo in questo modo, poco alla volta, saranno i suoi stessi amici (specie se gli vogliono davvero bene) ad inserirti nei vari progetti. E ancor prima di rendertene conto ti troverai all’interno del gruppo.

Ovviamente ci sono amici e amici ed è importante che davanti ad eventuali atteggiamenti ostili il compagno sia il primo a notare la cosa e a porvi un provvedimento. Per il resto, è importante godersi le nuove conoscenze senza troppi allarmismi. A volte, lanciarsi in qualcosa senza preconcetti è il miglior modo per affrontarla e viverla in modo positivo.