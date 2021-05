Scopri come avere più fortuna nella vita in base al tuo segno zodiacale. Un consiglio delle stelle per te.

Essere fortunati è una delle cose più belle che ci siano. Aiuta a vivere con maggior serenità e consente di ottenere ciò che si desidera senza troppe lotte. Certo, la fortuna non significa non dover lavorare sodo per avere ciò che si vuole. Si tratta però di un buon aiuto in grado di rendere la vita indubbiamente più dolce e piacevole.

Benché spesso si pensi di nascere più o meno fortunati e sebbene per certi versi ciò sia anche vero, la fortuna è qualcosa che si può ottenere pian piano. A volte, infatti, basta cambiare modo di vedere le cose per iniziare ad attirare cose belle e per vivere esperienze più piacevoli e fortunate. Oggi, quindi, dopo aver visto come diventare più motivati in base al segno zodiacale, scopriremo cosa fare per attirare maggior fortuna.

Vuoi attirare la fortuna? Scopri come fare secondo le stelle

Ariete – Facendo ciò in cui credi

Gran parte della tua fortuna è data dalla determinazione e dalla voglia di fare che ti contraddistinguono. Così, per poterne godere a pieno, la scelta più saggia è quella di imbarcarti solo in avventure nelle quali credi fino in fondo. In questo modo il tuo pensiero sarà così positivo e proiettato nel modo giusto da farti ottenere più fortuna e portarti ad avere ciò che desideri di più. Un buon modo per vivere la vita con ancor più energia e con tutta la positività che serve per essere pienamente felice.

Toro – Creandoti sempre una buona base

Per quanto tu creda nella fortuna, sai anche che lavorare sodo è importante per poter costruire un punto di partenza dal quale raggiungerla. Continuare a farlo si rivela quindi la scelta più giusta nonché quella in grado di farti sentire che stai facendo la cosa giusta. E quando senti di essere in pista sai bene come le cose tendano ad andare meglio. Motivo per cui, per sentirti maggiormente fortunata hai sicuramente bisogno di crearti ogni giorno una base di partenza dalla quale costruire tutto ciò che desideri.

Gemelli – Vivendo sempre sull’onda

Il tuo modo di vivere la vita ti porta ad accogliere ogni cosa con il giusto entusiasmo. E ciò è già da se una buona base per attirare la giusta fortuna. Per sentirti sempre al meglio, quindi, non occorre che tu faccia chissà quali mosse. Rimanendo te stessa e continuando a promuovere quella genuinità che ti contraddistingue riuscirai infatti a sperimentare modi diversi di percepire e di vivere la fortuna. Ancor meglio se una volta intrapresa qualcosa continuerai a percorrerla senza lasciarti frenare da paure o problemi che è possibile risolvere.

Cancro – Mettendo da parte le tue paure

Quando ti sembra che la fortuna ti sta girando le spalle forse il problema è da ricercare tra le tue paure. Spesso, infatti, sei così presa dal timore di sbagliare da non riuscire più a vivere le cose con il giusto entusiasmo. Un modo di fare che tende a renderti quasi cieca a tutto ciò che potrebbe andarti bene. Per cambiare le cose, è quindi importante che tu inizi a lavorare sulle tue paure. Solo così, infatti, potrai guardare al mondo con maggior positività. E ciò, pian piano, ti porterà a cogliere tutto ciò che di bello c’è nella tua vita.

Leone – Cogliendo come buona ogni possibilità

Il tuo modo di approcciarti alla vita è già propedeutico ad attirare situazioni fortunate. Si tratta infatti di un modo di fare che ti aiuta a vivere ogni nuova esperienza con la giusta energia. In questo modo riesci infatti a cogliere sempre l’aspetto positivo delle cose. E ciò ti aiuta a procedere così spedita da attirarti la fortuna e da finire sempre in situazioni che, di fatto, lo sono effettivamente. Una qualità che puoi solo migliorare al fine di rendere la tua vita ancor più piacevole e fortunata.

Vergine – Cambiare modo di vedere le cose

Per iniziare ad attirare la fortuna è importante che tu riesca a cambiare prima di tutto il tuo modo di vedere le cose. La tua sensazione costante che la fortuna non esista è infatti un modo come un altro per respingerla ancor prima che si presenti. Per far si che le cose cambino è quindi importante iniziare a lavorare sul tuo essere troppo spesso pessimista. Solo così facendo riuscirai infatti a vivere meglio le cose e ad iniziare avventure più fortunate e piacevoli. Cosa della quale hai anche un grande bisogno.

Bilancia – Imparando a goderti di più la vita

Il tuo essere spesso inflessibile ti rende troppo spesso rigida nei confronti della vita. E ciò finisce quasi sempre con l’allontanarti da tutte quelle situazioni che possono rivelarsi positive e ricche di fortuna. Per cambiare la prima cosa che dovresti fare è quindi quella di godere di ogni momento piacevole senza farti troppe domande e senza limitare le tue sensazioni. Far pace con la sensazione di benessere è ciò che ti porterà sempre più a ricercare spontaneamente nuove occasioni per vivere al meglio. E sarà così facendo che andrai maggiormente incontro alla fortuna.

Scorpione – Vivendo ogni cosa con positività

Nella vita sei particolarmente in grado di vivere le cose cogliendone aspetti sia positivi che negativi. A volte, però, un po’ di sana incoscienza potrebbe aiutarti ad attirare maggior fortuna. Visto che a cogliere gli aspetti negativi o gli eventuali pericoli sei davvero brava di tuo, dovresti quindi concederti maggior libertà di pensare in positivo e di vivere ogni novità con il giusto entusiasmo. In questo modo la fortuna si presenterà molto più spesso e ti donerà esperienze davvero piacevoli da vivere. E tutto rendendo più semplice e vincente ogni tuo singolo progetto.

Sagittario – Imparando a cogliere il buono nelle cose

Il tuo limite con la fortuna? Quello di non saper cogliere cosa c’è di buono in tutto ciò che ti circonda. Ciò vale sia con le persone che con gli avvenimenti che ti capitano ed è di base ciò che spesso ti fa sentire quasi sfortunata. Per attirartela fortuna, però, ci vuole un atteggiamento del tutto diverso. E sarà solo impegnandoti per portarlo avanti che riuscirai a cambiare veramente le cose. Un tentativo che vale sicuramente la pena di fare.

Capricorno – Essendo più sincera con te stessa

Spesso a metterti i bastoni tra le ruote quando si parla di fortuna è il tuo volerti raccontare delle storie a tutti i costi. Pur di star bene con te stessa o di fare bella figura con gli altri finisci infatti con il cambiare gli eventi. Un modo di fare che ti porta a compiere azioni spesso lontane dal tuo modo di essere. Per far si che ciò non ti sia più da ostacolo dovresti esercitarti ad essere maggiormente te stessa. Promuovendo la sincerità entrerai infatti a contatto con ciò che sei veramente. Ciò ti spingerà ad intraprendere azioni a te più consone. E questo, poco alla volta, attirerà la felicità.

Acquario – Facendo ciò in cui credi davvero

A volte ti capita di fare qualcosa solo perché ti è stata consigliata o perché ti si pone davanti. Imparare a cercare quel che più si confà al tuo modo di essere e ai tuoi desideri sarebbe però un approccio più naturale e sano. Così facendo, infatti, sceglieresti cose che ti entusiasmano. E l’energia positiva che metteresti in campo sarebbe tale da attirare a te la fortuna. Meglio quindi lavorare sodo e dare il meglio che prendere le cose come vengono. La fortuna, dopotutto, si cela là dove non immagini ma dove ti è concesso arrivare con gli occhi del cuore.

Pesci – Persistendo in ciò in cui credi

Scegliere di fare ciò che ti rappresenta e perseguirlo fin quando serve è il modo migliore per attirare a te la fortuna. L’entusiasmo che metti in ciò che ti piace e la positività che ti contraddistingue da sempre fungeranno infatti da ingranaggi per un motore che attirerà a te sempre più fortuna. Una fortuna crescente che ti porterà ad ottenere tutto ciò che desideri e che una volta avviatasi proseguirà senza sosta esaudendo così i tuoi desideri. Per fortuna la resilienza non ti manca. Ti basterà quindi continuare ad insistere per far si che il tuo futuro sia ricco di eventi fortunati.

La fortuna è qualcosa che va conquistata e per farlo è importante imparare a trovare un equilibrio interiore che a volte può apparire difficile da raggiungere ma che vale sempre la pena perseguire. Per ottenere un risultato migliore, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo infatti potrai cogliere sfumature nuove ed in grado di darti una visione d’insieme indubbiamente più completa.