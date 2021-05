Oggi ti vogliamo proporre un “semplice” test trova le differenze: il primo particolare che noti ci svelerà chi sei veramente!

Pensi di essere bravissimo ad individuare le differenze?

Bene, sappi che nell’immagine qui sopra ce ne sono cinque: trovarle tutte, sicuramente, è molto facile.

Il nostro test di oggi, però, non vuole solo che tu trovi tutte le differenze!

Lo sappiamo, lo sappiamo: è uno shock, vero?

Ti sembrava troppo semplice per essere vero ed infatti avevi ragione: non vogliamo sapere se hai trovato tutte le differenze o quanto tempo ci hai messo.

Noi vogliamo solo sapere qual è la prima differenza che hai trovato: ci svelerà chi sei!

Test trova le differenze: sì, ma qual è la prima che hai visto?

Hai dato un’occhiata all’immagine qui sopra?

Niente di strano, vero? Si tratta solo di una volpe in un prato: un classico disegno, anche realizzato in maniera piuttosto semplice!

Tra le due immagini, ovviamente, ci sono delle differenze: le hai già trovate tutte?

LEGGI ANCHE –> Qual è la tua migliore qualità? Questo test lo svela: dicci solo cosa vedi prima tra questi quattro elementi

Bene, sappi che non vincerai un premio per aver scovato le differenze od anche per la velocità con cui le hai individuate!

Vogliamo solo sapere qual è la prima che ti è saltata all’occhio: pronto a scoprire chi sei in maniera del tutto… non convenzionale?

I raggi del sole

Hai notato per prime le incongruenze tra i “raggi” (se così vogliamo chiamarli) del sole?

Bene, sappi che la tua più grande qualità è l’intuito: sei una persona decisamente posata, calma e ragionevole che, però, non si lascia ingannare da nessuno.

Ogni volta che prendi una decisione ci rifletti bene ma finisci sempre per assecondare il tuo primo pensiero, magari cercando giustificazioni plausibili per spiegarla agli altri.

Quando segui il tuo istinto sai bene che non sbagli veramente mai: ti è già capitato di pentirti a riguardo!

Le rondini mancanti

Il tuo occhio è stato attirato prima di tutto dal grosso “buco” al centro dell’immagine a destra: mancano delle rondini!

(Ehm, sempre se così vogliamo chiamare quelle V molto rilassate).

Sei una persona che ha fatto della libertà e della fuga la sua cifra stilistica: proprio non riesci a rimanere “incastrato” in una scatola o tra quattro mura! (Non vogliamo immaginare com’è stato il lockdown per te).

Hai molta esperienza, dovuta ai tanti casi della vita che ti sono capitati a forza di cambiare sempre tutto, rivoluzionando la tua vita.

LEGGI ANCHE –> Test di logica: quale studente sta copiando all’esame?

La coda della volpe

Sei un vero e proprio occhio fino, sia nella vita concreta che in quella emozionale. Anche la più piccola ingiustizia, infatti, ti fa ribollire il sangue e non passa giorno che tu non noti qualcosa che, almeno secondo te, andrebbe corretto o ristabilito.

Sei una persona estremamente sensibile e che trova difficile sfoggiare un “cuore di pietra” di fronte agli avvenimenti del mondo.

Sei un’anima pura (e che soffre veramente tanto).

L’orecchio della volpe: il test trova le differenze diventa “difficile”

Inutile dirti che sei un vero e proprio “preciso“, attento ai minimi dettagli e che nota immediatamente anche le minuscole “sbavature” della vita!

Sei essenzialmente una delle persone più organizzate sulla faccia della Terra: niente ti sfugge, hai sempre pronto un piano B e sai che tutto quello che può andar male… lo farà!

LEGGI ANCHE –> Test dello specchio: ammira il tuo peggior difetto e scopri come migliorarlo

Ecco perché sei una persona estremamente ansiosa, pronta sempre a tutto e che si porta dietro un carico di preoccupazioni non indifferenti.

Ma te la prendi una pausa una volta ogni tanto?

La posizione dei fiori

Sei una persona decisamente gentile, dal cuore aperto e fiducioso.

Nella vita non dimentichi mai “gli ultimi” o gli invisibili, quelli a cui ti sembra non dia attenzione proprio nessuno.

Sei capace di grandi gesti d’amore disinteressato ed affetto e non ti tiri mai indietro quando si tratta di aiutare qualcuno.

Hai una buona parola per tutti: sei un vero amico!