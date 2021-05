La forma è quella di un dolce, il sapore operò è decisamente diverso: il plumcake salato è una ricetta intelligente da proporre in mille modi diversi

Quando non avete molto tempo per cucinare oppure più semplicemente dovete svuotare il frigorifero, il plumcake salato è la soluzione ideale. Una ricetta ideale da servire come antipasto oppure come secondo piatto, da portare sul posto di lavoro o anche in spiaggia.

LEGGI ANCHE -> Pasta sfoglia | 20 e più ricette con l’impasto salato più goloso di sempre

Quello che ha di bello questa ricetta è la sua versatilità. Potete prepararlo davvero con quello che avete sotto mano: affettati, formaggi, verdure, carne, pesce, o mescolando gli ingredienti secondo i vostri gusti. Eventualmente può essere servito con una besciamella leggera, ma noi ci siamo limitati alla ricetta base.

Plumcake salato, l’antipasto super gustoso

Il plumcake salato può essere conservato fino a 4 giorni in un contenitore chiuso ermeticamente., Se non ci sono formaggi, potete lasciarlo anche fuori dal frigo.

Ingredienti:

3 uova

300 g farina 00

100 ml latte intero

16 g lievito in polvere per prodotti salati

1 cucchiaino di zucchero

40 g parmigiano grattugiato

80 ml olio extravergine d’oliva

150 g prosciutto cotto

100 g fontina

10 olive verdi

1 cipolla bianca

sale fino

pepe nero

Preparazione

Sbucciate e tagliate a fettine sottili la cipolla, mettendola a stufare dolcemente in padella con un bicchiere d’acqua. Quando è ammorbidita,spegnete e tenetela da parte. Poi tagliate a cubetti la fontina e mettete da parte pure questa.

In una ciotola aprite le uova, versate il latte e l’olio e con una frusta a mano amalgamate tutto. P

oi setacciate il lievito con la farina in un’altra ciotola e versate lentamente nelle polveri la parte liquida a base di uova, latte e olio. Mescolate fino ad ottenere un impasto liscio

A quel punto aggiungete le cipolle, il prosciutto, le olive tagliate a rondelle. All’ultimo anche il parmigiano grattugiato, poi regolate di sale e di pepe. L’impasto del vostro plumcake salato è pronto da infornare.

Rivestite uno stampo da plumcake,con un foglio di carta forno. Versate tutto il composto e infornate in forno preriscaldato a 180° per circa 50 minuti.