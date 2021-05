Isola dei Famosi, incidente hot in diretta: il reggiseno scappa e la telecamera inquadra tutto

All’Isola dei Famosi, durante una delle prove, è avvenuto un incidente hot. Il reggiseno è volato via e la telecamera ha inquadrato tutto.

All’Isola dei Famosi purtroppo gli imprevisti sono all’ordine del giorno e lo sa bene Massimiliano Rosolino che durante il corso della diretta di questa sera, incaricato da Ilary Blasi, ha avuto l’arduo compito di dover aggiornare una naufraga che durante l’esecuzione di una prova, per decretare chi tra i concorrenti può andare al televoto per diventare il secondo finalista di quest’anno, l’è scappato via il reggiseno.

La moglie di Francesco Totti dallo studio è riuscita a vedere ogni cosa, ma l’inviato no. Così ha dovuto prontamente intervenire, chiedendogli di avvisare la concorrente in questione dell’incidente hot in diretta di cui è stata protagonista a suo malgrado. Ma di chi si tratta? Se pensate sia una delle giovani e seducenti naufraghe, che durante il corso della loro carriera hanno puntato alla sensualità, beh vi sbagliate di grosso.

Isola dei Famosi, Valentina Persia perde il reggiseno: imbarazzo Rosolino

Protagonista dell’inconveniente in diretta, è stata Valentina Persia all’Isola dei Famosi. Valentina stava prendendo parte alla prova insieme a Matteo Diamante. Il vincitore della sfida otteneva di diritto la possibilità di poter partecipare al televoto per decretare il secondo finalista. La prova in questione si è svolta in mare e tra una nuotata e l’altra si è sposato via il reggiseno di Valentina Persia.

“Massimiliano” è intervenuta Ilary Blasi in maniera tempestiva. “Dici a Valentina che le si è spostato il reggiseno, ma mi raccomando con tatto” ha aggiunto la padrona di casa. “Le dirò di non prendere le cose di petto” ha replicato lui imbarazzato, ma fortunatamente non appena la concorrente è salita a riva si è accorta di quanto è accaduto e senza farsi vedere dalle telecamere si è subito sistema il costume.

MASSIMILIANO DEVI DIRE A VALENTINA CHE HA UN SENO DI FUORI #isola — [Righetto] (@Ri_Ghetto) May 24, 2021

L’incidente hot di Valentina Persia ha spiazzato Massimiliano Rosolino, che come ha potuto ha cercato di avvisare la naufraga.