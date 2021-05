Crema Nivea, gli usi stupefacenti che non ti aspettavi

La crema nivea è una delle creme più popolari sul mercato, sicuramente ne hai una confezione a casa, sei sicuro che conosci tutti i fantastici modi in cui usarla?

Se ti chiedessi di farmi il nome di una crema cult quale ti verrebbe in mente? Probabilmente la famosa crema Nivea. La usiamo dal 1911 e se negli anni ha continuato ad essere così apprezzata è perché è un prodotto idratante con qualità prezzo molto accessibile.

Di origini tedesche questa crema è popolare in tutto il mondo, ma non tutti sanno che sono molti gli usi alternativi per i quali può essere usata.

Nivea, gli usi alternativi che non conoscevi

Oltre a lenire la pelle, una latta di crema Nivea può essere quanto di meglio per:

Fissare i capelli

La crema Nivea è molto densa e questo la rende ottima per fissare i capelli in alternativa a lacca o gel. Potrai ottenere acconciature perfette.

Idratare i talloni screpolati

La crema nivea è ottima per lenire le screpolature dei calli dei talloni dei piedi. Ti basterà applicare uno strato generoso di crema sul tallone prima di andare a letto e indossare i calzini. Il prodotto potrà agire indisturbato tutta la notte e al risveglio avrai talloni morbidissimi.

Struccante

Mascara, ombretto e fondotinta, con la crema nivea e un batuffolo di cotone via via proprio tutto ed in poco tempo. Questa crema è uno struccante perfetto.

Rimpolpare la pelle

Se vuoi una crema che renda la tua pelle del viso più spessa e soda ti basterà applicare la nivea mattina e sera. L’uso regolare della Nivea previene anche la comparsa di linee sottili e rughe.

Ridurre le occhiaie

Occhiaie e borse sotto gli occhi non sono più un problema. Prova a massaggiare il contorno occhi con questa crema di giorno e di sera ma senza toccare gli occhi, li irriteresti.

Idratare le labbra

Se hai finito il burro cacao e hai le labbra screpolate la Nivea è quello che fa al caso tuo. Applica uno strato leggero di Nivea sulle labbra prima di coricarti e ti risveglierai con labbra da sogno.

Lenire le scottature solari

La pelle scottata dal sole brucia e è irritata. La crema Nivea è ottima per lenire la pelle ed idratarla, applica la Nivea al posto del doposole con delicati movimenti circolari che favoriscono l’assorbimento.

Ridurre le smagliature

Le smagliature sono l’incubo di ogni donna che dopo le fatiche subite per dimagrire si ritrova con una pelle segnata. Un bel problema che si presenta anche dopo la gravidanza. La crema Nivea è ottima per attenuare i segni delle smagliature. Applicarla regolarmente mattina e sera aiuta a rendere meno evidenti le cicatrici.

Ridurre i danni post-depilazione

La depilazione irrita la tua pelle sensibile? Anche in questo caso la crema Nivea è un ottima alleata. Prima di applicare la nivea e subito dopo la depilazione, sciacqua la zona depilata con acqua fredda. Ricorda che la Nivea va applicata seguendo il verso del pelo.

Ammorbidire i gomiti

L’area del gomito è spesso ruvida e secca. Nonostante cure regolari è una zona molto difficile da trattare. La Nivea aiuta a rendere questa zona morbida ed elastica nel tempo.

Fissare il profumo sulla pelle

Prova ad applicare la crema Nivea sulle zone del corpo dove abitualmente spruzzi del profumo, ad esempio collo e polsi, prima di spruzzare il profumo. La Nivea imprigionerà le molecole del profumo che durerà molto più a lungo del solito.

Ora conosci tutti i trucchi utili e gli e usi della crema Nivea, non ti resta che farne tesoro e metterli in pratica.