Vuoi che al risveglio il tuo partner ti trovi sempre sorridente? Ecco qualche consiglio utile, e ricorda che il buongiorno si vede dal mattino.

Se vuoi svegliarti accanto al partner con il sorriso qualcuno consiglia di non svegliarti nello stesso letto del partner poiché dormire insieme danneggerebbe la qualità del sonno. I nostri consigli di oggi vanno oltre il fatto di dormire in camere separate. Diciamo che è possibile stabilire un iter che ci permette di svegliarci felici ed iniziare bene la giornata senza traumi e vogliamo svelarvi come fare.

Risveglio di coppia a prova di sorriso, ecco il segreto

Molti di noi si svegliano col rumore assordante e fastidioso della sveglia, si dirigono verso la macchina del caffè stropicciandosi gli occhi e solo dopo il caffè possono iniziare la giornata. Questa routine chiaramente non ci tira fuori un sorriso. Se vuoi davvero svegliarti sorridendo e con la felicità nel cuore basta fare alcune semplici cose.

Sentirai il buonumore attraversare il tuo corpo e avrai la sensazione di iniziare la giornata con il piede giusto.

Ecco i nostri consigli:

Sostituisci la suoneria della sveglia con della musica e allunga i muscoli appena apri gli occhi

Ci sono canzoni che ti mettono di buon umore? Usale come suoneria per svegliarti e noterai che avvertirai meno l’effetto irritante che genera il tipico suono della sveglia. Ti stai chiedendo perché mai stiracchiarti dovrebbe farti sentire più felice? Semplice facendolo attiverai la circolazione e ti aiuterà a svegliarti con dolcezza e senza traumi. Inoltre fare stretching favorirà il rilascio di endorfine e l’effetto anti stress è assicurato e la tua giornata inizierà all’insegna del sorriso.

Dormite nudi e sulla schiena

Mettervi nel letto nudi potrebbe stimolare la vostra fantasia e accendere il desiderio e fare l’amore si sa, migliora il nostro stato psicologico e ci fa andare a dormire felici. Dormire nudi ha molti benefici e vi farà risvegliare più riposati. Oltre a dormire nudi dovreste dormire sulla schiena. Uno studio ha dimostrato che questa posizione è la migliore per favorire il sonno, soprattutto nel caso in cui soffri di insonnia o hai problemi ad addormentarti.

Preparare tutto la sera prima

La cosa peggiore che tu possa fare è iniziare la giornata in affanno. Decidere cosa mettere, preparare il pranzo, gli spuntini e tutto il necessario per scuola e ufficio compreso ritrovare le chiavi della macchina è stressante. Preparate tutto la sera, decidete anche quali vestiti indossare. Fate le cose con calma e abbiate il tempo di fare colazione in serenità. Questa è la sensazione con la quale iniziare la giornata.

Gioca con il tuo animale domestico

Accarezzare il nostro amato amico a quattro zampe è un’esperienza sempre bellissima. Non si sa come fanno ma riescono sempre a strapparci un sorriso quei piccoli esserini pelosi. La mattina non andate via senza aver giocato con loro un minuto e sentirete l’amore diffondersi dentro di voi.

Stanza pulita e in ordine e fiori sul comodino

Un’altra buona abitudine che migliora l’umore è vivere e svegliarsi in una stanza ben ordinata Biancheria sporca sul pavimento, polvere e disordine generale ci ricordano che abbiamo tante cose da fare e ci gettano in uno stato di stress. Svegliarsi in una stanza pulita e ordinata dona al contrario una bella sensazione, inoltre l’ordine nell’ambiente ci ona ordine mentale, il che è liberatorio.

I fiori sul comodino invece servono a rallegrare l’ambiente e a vivacizzarlo, inoltre la loro presenza e il fatto di vederli al risveglio ti renderà più felice.