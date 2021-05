Maneskin replicano all’accusa di aver usato droghe all’Eurovision: “Pronti a un test”

I Maneskin replicano all’accusa lanciata dagli stranieri di aver usato droghe alla finalissima dell’Eurovision 2021: “Pronti a un test”.

I Maneskin hanno vinto meritatamente l’Eurovision 2021 con il brano “Zitti e buoni” riportando in Italia una vittoria che mancava da ben 31 anni. Neanche il tempo di gioire che, su Twitter, molti utenti stranieri hanno accusato Damiano di aver fatto uso di droghe pubblicando un video in cui si vede David abbassare la testa.

Un’accusa che è arrivata immediatamente in conferenza stampa dove Damiano ha replicato immediatamente. La band romana, tuttavia, ha risposto con un comunicato durissimo pubblicato sui social in cui Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si dicono pronti a sottoporsi ad un test.

I Maneskin accusati di fare uso di droghe: Damiano, Victoria, Ethan e Thomas replicano duramente

In conferenza stampa, dopo aver festeggiato, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas rispondono alle domande dei giornalisti. Tra le tante domande rivolte ai vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021, un giornalista, rivolgendosi a Damiano, ha chiesto: “On line stanno dicendo che forse tu hai sniffato della coca. Che cosa ci dici a riguardo?”.

“Thomas ha rotto un vetro. Io non uso la droga ragazza. Davvero, non diciamo questo, non ditelo, sul serio. No che non si trattava di coca“, ha risposto il frontman.

Dopo la conferenza stampa, giustamente indignati dell’accusa che gli è stata rivolta dagli stranieri, i Maneskin hanno pubblicato un comunicato con cui hanno risposto duramente alla gravissima accusa.

“Siamo scioccati per quello che alcune persone stanno dicendo su Damiano, sul fatto che abbia usato delle droghe. Noi siamo contro la droga e non abbiamo mai usato la coca. A questo punto siamo pronti a un test, perché non abbiamo nulla da nascondere. Siamo qui per fare la nostra musica e siamo così contenti della nostra vittoria all’Eurovision Song Contest. Vogliamo quindi ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato. Il rock’n Roll non morirà mai. Vi amiamo”.

Quella di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas è stata una vittoria meritata, frutto di un lavoro durissimo da parte di quattro ragazzi che hanno realizzato un sogno.