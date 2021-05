La domanda, soprattutto dopo la pandemia, è una di quelle fondamentali. Come fare a conoscere persone nuove nella vita? Ecco i suggerimenti.

Il mondo, da solo un anno fa, è decisamente cambiato. Non si tratta (solo) della pandemia ancora in corso, che ha avuto effetti decisamente pesanti su tutti noi, a livello fisico e mentale.

Ci sono, poi, le restrizioni, i locali chiusi, i bar dove bisogna prenotare anche solo per prendere un caffè.

In tutto questo ci sei anche tu: single e pronto a divertirti ma che non sai bene come approcciare le persone sconosciute. Adesso, a tratti, sembra quasi un crimine parlare con qualcuno che non conosci per strada!

Non preoccuparti, abbiamo i suggerimenti per aiutarti.

Come conoscere persone nuove nel 2021: i suggerimenti per i single

Non si tratta certamente del problema più importante del mondo, eppure per qualcuno è un vero e proprio chiodo fisso.

Ma come si fa a conoscere qualcuno di nuovo in piena pandemia o nell’estate 2021?

Dopotutto, infatti, ormai siamo tutti mascherati, igienizzati, esasperati ed anche spaventati (e chi ha qualche altro “ati” da aggiungere lo faccia pure).

Non c’è più la possibilità di andare in discoteca o di incontrarsi al bancone di un bar; racimolare il coraggio per andare a parlare con qualcuno che non conosci per strada, oggi, è visto più come un tentato crimine epidemiologico che un approccio!

(Finalmente, diranno tutte le persone molestate per strada: c’è modo e modo di fare conversazione, lo sappiamo tutti).

LEGGI ANCHE –> Svelato il segreto per cui sei ancora single a 30 anni: è per via di una cosa che facciamo (quasi) tutti

Insomma, i tuoi problemi li conosci bene: quello che ti manca, ora, è la soluzione!

Non preoccuparti, per conoscere persone nuove nel 2021 ci sono ancora dei metodi: ecco quali sono!

Dating online: quello che abbiamo provato tutti

Eppure, la maggior parte delle volte, ci è sembrato una perdita di tempo. Ti sveliamo subito il motivo: darsi al dating online quando ti sei appena lasciato, o, semplicemente, non hai voglia di uscire con altre persone è inutile!

Numerosi studi hanno dimostrato che gli amori nati online sono quasi più “veri” e più “duraturi” di tanti nati nel mondo reale.

Certo, passiamo ore ed ore al PC per lavorare in smart working e quindi “staccare” dallo schermo per attarci ad un altro può essere fastidioso, siamo d’accordo.

Il dating online, se fatto bene però, può essere un grande aiuto per la tua vita sentimentale: ti mette in contatto con persone nuove ed allarga il tuo giro di conoscenze!

LEGGI ANCHE –> Dating online: come trovare l’amore e corteggiarsi anche su internet

A lavoro o grazie al lavoro: allarga la tua cerchia sociale

Hai un lavoro? (Speriamo di sì.) Allora hai anche la possibilità di conoscere nuove persone!

Basta arrivare (sia fisicamente che “online”) alle riunioni con gli occhi pesti di sonno ed interagire solamente con la tua tazza di caffè.

Nessuno dice, ovviamente, che tu debba uscire solo con i tuoi colleghi, non scherziamo. I tuoi colleghi però hanno altri amici, fratelli, conoscenti, cugini che potrebbero essere perfetti per te!

L’unico “ostacolo” è farsi conoscere: se hai modo e puoi, perché non cerchi di approfondire il rapporto con i colleghi che ti stanno più simpatici? Potrebbero rivelare delle sorprese niente male!

LEGGI ANCHE –> Come riconoscere e difendersi dai colleghi antipatici sul luogo di lavoro

Conoscere persone nuove seguendo i tuoi interessi

Magari si tratterà di un corso online oppure, finalmente, la riapertura delle palestre coinciderà con la tua voglia di andarci per la prima volta (seriamente).

Insomma, poco importa quale sia la tua cup of tea in questo periodo: segui i tuoi hobbies e troverai persone… che ti assomigliano!

Corsi di cucito, di nuoto, biblioteche, scrittura cinematografica o, insomma, tutto quello che ti interessa diventerà il pretesto per conoscere nuove persone!

Avrete già un primo gradino di partenza che è la vostra comune passione: poco importa che si tratti di un corso per imparare a cucinare o di aver litigato per l’ultimo accessorio in sconto in un negozio vintage.

Per conoscere nuove persone, ormai, non possiamo più fare affidamento su quei grandi “assembramenti” di prima come le feste degli amici o in discoteca o le serate al pub.

Insomma, il mondo è cambiato e così anche il mondo dei single: per trovare qualcuno di nuovo da conoscere, infatti, bisogna cambiare il nostro approccio!

Ecco quindi che abituarsi a fare cose “da soli” od in compagnia solo di una persona, di giorno invece che a mezzanotte spaccata è un buon modo per affrontare in maniera propositiva la questione “single”.

Magari conoscerai la tua nuova fiamma al museo oppure vi incontrerete tutti i giorni da quel gelataio dove vai per gustarti una leccornia da sola.

Le possibilità sono infinite!