Strepitosi spaghetti con le vongole grazie a un ingrediente segreto

Se amate gli spaghetti con le vongole, rimarrete stupiti da questa ricetta che diventa speciale per un ingrediente segreto che la rende speciale

Anche i piatti più tradizionali e più invitanti possono essere modificati e resi particolari con un ingrediente speciale. Questo è il caso del piatto che oggi proporremo gli spaghetti con vongole e ingrediente segreto.

Un ingrediente che darà al nostro piatto una maggiore cremosità. Perché all’apparenza un semplice piatto di spaghetti alle vongole ma che grazie all’ingrediente segreto acquisterà un gusto ancora migliore.

Spaghetti con le vongole e un ingrediente segreto

Quale sarà quest’ingrediente segreto? Sarà difficile recuperarlo nelle nostre case? Rispondiamo per prima alla seconda domanda. In realtà è un’ingrediente che troveremo sempre nei nostri frigo perché si tratta del burro che ci aiuterà a creare una cremina gustosa al nostro piatto di spaghetti.

Una ricetta buonissima e facile che conquisterà tutti.

Una ricetta veloce, perché le vongole devono cuocere poco. L’unico momento di attesa è quando le dovete lasciare in ammollo per spurgarle, ma ne vale la pena.

Ingredienti:

500 g spaghetti

1 kg vongole veraci

1 bicchiere vino bianco

2 spicchi di aglio

burro q.b.

prezzemolo fresco

1 peperoncino

sale q.b.

Preparazione:

Vediamo come realizzare questo buonissimo piatto di spaghetti con le vongole. Dobbiamo sapere che la parte più difficile di questa parte è la pulitura delle vongole. Dobbiamo infatti mettere a bagno le vongole in un grande conchino o una bacinella con acqua fredda e salata.

Le vongole resteranno a bagno per almeno 2 ore e in quel tempo dovremo cambiare l’acqua 3 volte minimo in modo che esca fuori tutta la sabbia. Una volta che i nostri molluschi saranno ben puliti ecco che che inizia la parte dove metteremo l’ingrediente segreto.

Infatti dovremo prendere una padella e mettere 3 noci di burro e l’aglio dopo di che verseremo le vongole e faremo in modo che si aprano pian piano cuocendole a fuoco lento coperte e senza girarle.

Una volta cotte, togliamo immediatamente l’aglio e sgusciamone una parte lasciando le più belle col guscio poi filtriamo il sughino e versiamo in un pentolino facendolo ristringere a fuoco basso. In padella antiaderente con alcune noci di burro e il prezzemolo facciamo saltare le vongole qualche minuto nuovamente e poi le bagneremo con il vino e le faremo evaporare.

A questo punto aggiungeremo 3 cucchiai del sugo di vongole che abbiamo in precedenza fatto ristringere nel pentola e facciamo cuocere per altri 5 minuti.

Facciamo cuocere gli spaghetti scoliamoli al dante e facciamoli saltare in padelle con il condimento di vongole. Per decorare aggiungiamo il prezzemolo e il peperoncino, spegnete e servite calde.