Menù settimanale light: scopri subito tutte le ricette di stagione all’insegna della leggerezza

Dal lunedì alla domenica all’insegna della leggerezza: scopri subito tutte le ricette di stagione contenute in questo menù settimanale light.

Siamo ormai in primavera inoltrata e l’estate è alle porte. Sin da ora dunque è bene pensare alla forma fisica per non arrivare alla prova costume con qualche chilo di troppo.

Una vita sana passa naturalmente dalla dieta ma anche dall’attività fisica che pratichiamo. Per ottenere migliori risultati in termini di perdita di peso quindi è bene prestare attenzione a entrambi gli aspetti.

Ricordando che è sempre bene affidarsi a un esperto in nutrizione prima di intraprendere qualsiasi dieta qui vogliamo solo fornirvi alcuni spunti per ricette light e di stagione. Ecco un menù settimanale light all’insegna della leggerezza.

Menù settimanale light: ricette dal lunedì alla domenica

Se vogliamo arrivare preparate alla prova costume è bene sin da ora pensare alla forma. Premesso che è opportuno seguire sempre una dieta sana e bilanciata, ora più che mai lo è ancora di più.

E allora abbiamo ideato questo menù settimanale, dal lunedì alla domenica, con ricette light e di stagione all’insegna della leggerezza. Scopriamole.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

LEGGI ANCHE –> Menù settimanale di primavera: scopri le ricette di stagione dal lunedì alla domenica

Venerdì

Sabato

Domenica

A questi piatti potremo accompagnare delle verdure di contorno, purché non esageriamo con i condimenti, prediligendo sempre cotture leggere, ad esempio bollite o a vapore. Altrimenti vanno bene anche delle fresche insalate.

Senza sostituirci al parare di un esperto in nutrizione vi abbiamo fornito alcune semplice idee per portare in tavola piatti di stagione con tutte le ricette spiegate passo passo.