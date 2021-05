Chi sono i Måneskin? Scopriamo insieme uno dei gruppi di Sanremo 2021 formato da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

Nati nel 2015 e diventati famosissimi solo due anni dopo, grazie alla partecipazione ad X-Factor, il gruppo “Chiaro di luna” ha davvero fatto breccia nel cuore di moltissimi italiani.

Il gruppo è nato grazie a due dei componenti principali, Victoria e Thomas (rispettivamente la bassista ed il chitarrista), che si conoscono dalle scuole medie.

Una volta fondata la band, i due hanno reclutato il cantante Damiano ed infine, grazie ad un annuncio pubblicato su Facebook, anche il batterista Ethan.

La loro partecipazione ad X-Factor li ha decisamente consacrati al successo: i Måneskin hanno raggiunto il secondo posto, guidati da Manuel Agnelli.

Da quel momento in poi, la loro carriera è decisamente decollata!

Nome: Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Damiano David ed Ethan Torchio

Nome d’arte: Måneskin(in danese, lingua madre di Victoria, Måneskin vuol dire “chiaro di luna”)

Età: Victoria 20, Thomas 20, Damiano 22, Ethan 20

Data di nascita: Victoria 28 Aprile 2000, Thomas 18 Gennaio 2001, Damiano 8 Gennaio 1999, Ethan 8 Ottobre 2000

Luogo di nascita: tutti e quattro nati a Roma

Segno zodiacale: Victoria Toro, Thomas e Damiano Capricorno, Ethan Bilancia

Professione: Musicisti

Altezza: –

Peso: –

Account social: Instagram, Facebook, Twitter

Sito Web: www.maneskin.it

Måneskin ad X-Factor

Il grande successo per i Måneskin arriva grazie alla popolarissima trasmissione e talent show X-Factor. Il gruppo, infatti, nonostante si sia formato solo nel 2015 riesce a raggiungere il secondo posto della famosissima competizione nel 2017.

In solo due anni, quindi, il gruppo ha saputo creare e proporre uno stile personale, unico e veramente accattivante!

I quattro sembrano essere davvero destinati a fare grandi cose nella loro carriera se Manuel Agnelli, da subito folgorato dalle loro capacità, ha deciso di seguirli e permettere loro di esprimersi a pieno.

Tra sessioni di pole dance sul palco, outfit veramente straordinari ed una carica veramente inesauribile, il gruppo ha fatto veramente breccia nel cuore di moltissimi italiani.

“Morirò da re” uno dei loro primi singoli (ed il primo in italiano) dopo il successo di X-Factor ha conquistato veramente tutti.

Insomma, al gruppo romano è bastato veramente poco per passare da semplici concorrenti ad esponenti di spicco della musica italiana.

Dopotutto, infatti, nonostante non abbiano vinto X-Factor sono stati loro gli indiscussi protagonisti.

Dal trampolino del talent show hanno fatto un salto bello lungo e la loro parabola non accenna ad abbassarsi.

Tra poco, infatti, li vedremo sul palco di Sanremo!

Måneskin a Sanremo 2021

Il 17 Dicembre del 2020 i fan dei Måneskin hanno ricevuto una notizia decisamente eccitante.

Il gruppo, infatti, ha annunciato che sarà tra gli artisti in gara a Sanremo 2021 con il brano “Zitti e buoni“; per loro sarà la prima partecipazione ufficiale al Festival!

Ecco cosa hanno detto riguardo la loro partecipazione, come riportato da AllMusicItalia:

“Sicuramente affrontiamo questo Sanremo con infinita carica e siamo felici e onorati di poter partecipare al Festival di Sanremo, che è uno dei palchi più importanti in assoluto, poi soprattutto dopo così pochi anni di carriera e a questa giovane età siamo davvero contenti.”

Il gruppo ha poi sottolineato quanto sia felice di poter tornare ad esibirsi dal vivo e di quali e quanti messaggi hanno accompagnato il loro percorso musicale.

“Rinascita” e “redenzione“, quindi, sono due dei concetti che i Måneskin ci hanno fatto sentire tramite le parole del loro brano “Zitti e buoni“.

Con Zitti e Buoni trionfano al Festival di Sanremo 2021 vincendo e volando all’Eurovision Song Contest 2021 a Rotterdam.

Victoria dei Måneskin

Il basso Victoria lo ha scelto ad otto anni e sembra che l’amore sia uno di quelli che non finiscono più!

Unica donna della band, Victoria è una ragazza che ha decisamente influenzato con il suo stile quello dei Måneskin.

Non parliamo solo del nome, scelto in virtù delle sue origini danesi, ma anche dello stile pop ed indie glam.

Insomma, Victoria è la colonna portante dei Måneskin!

Nonostante sia stata spesso “accusata” di essere la fidanzata di Damiano (che conosce dai tempi della scuola), Victoria non ha mai smentito le voci.

Certo, si vocifera anche di un flirt con un collega musicista più famoso ma, della sua vita privata, purtroppo sappiamo molto poco.

Thomas Raggi, il chitarrista chiamato “Er Cobra”

Thomas e Victoria si sono conosciuti mentre frequentavano il liceo Kennedy di Roma; i due hanno gettato i semi di una band che poi, nel 2017, sarebbe arrivata seconda ad X-Factor.

Insomma, i due hanno decisamente iniziato qualcosa di grande!

Thomas ha iniziato a suonare da bambino, prendendo per la prima volta la chitarra in mano a dodici anni.

Dopo aver conosciuto Victoria, durante gli anni del liceo, ha lasciato la sua band precedente ed ha fondato con lei i Måneskin.

Timido e schivo, è forse uno dei componenti della band meno loquace.

Proprio lui, però, ha il soprannome più “assurdo” di tutta la band: viene chiamato, infatti, Er Cobra.

Il motivo, a detta di Victoria, è troppo volgare per poterlo dichiarare ad alta voce.

Damiano David: cosa c’è tra lui e Victoria?

A scrivere i testi delle canzoni è proprio lui, Damiano David.

Durante un’intervista ha detto di essere il poeta del gruppo e non possiamo fare a meno di dargli ragione!

Per quanto si vociferi che abbia un flirt con Victoria, la bassista, Damiano è stato sempre reticente a riguardo. I due hanno più volte sottolineato di essere più che amici e di avere un rapporto speciale.

Damiano, da quattro anni, infatti, è fidanzato con Giorgia Soleri come ha annunciato lui stesso.

Insomma, parrebbe che i due non siano mai stati insieme ma lui stesso ha raccontato di averla difesa quando un fan l’ha afferrata durante un concerto.

Insomma, difendere un’amica che viene molestata è un atteggiamento onorevole ma di certo non vuol dire che ci sia del tenero per forza!

Damiano ha deciso molto presto che la sua carriera era la musica: dopo due bocciature al liceo classico, infatti, si è dedicato anima e corpo all’arte.

Con ottimi risultati!

Ethan Torchio: ecco il batterista dei Måneskin

Capelli lunghi, look tenebroso ma sempre perfetto, sguardo intenso e tanto talento.

Ethan Torchio è il batterista dei Måneskin.

Il suo profilo personale (da 133mila follower) ci parla di un personaggio che non si è di certo accontentato di rimanere “dietro le quinte”.

Ultimo arrivato nel gruppo, dopo aver risposto ad un annuncio trovato sui social, Ethan ha fatto valere il suo talento e la sua presenza scenica.

Viene da una famiglia numerosa (ha ben otto fratelli, figli dello stesso padre ma di tre mamme diverse) ed ha sempre vissuto a stretto contatto con l’arte.

Il papà, che fa il regista di film e documentari, ed il folto circondario di fratelli e sorelle gli ha permesso di crescere in un ambiente che, da subito, lo ha formato sia come artista che come “mediatore“.

Adora disegnare labirinti e, nonostante abbia passato molti anni sul set con il padre, ha una passione per “tamburellare” da quando era bambino.

Insomma, era destino che diventasse un musicista!