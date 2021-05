Giorgia Soleri, fidanzata Damiano dei Maneskin: gesto d’amore per l’Eurovision

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, prima della finale dell’Eurovision 2021, si lascia andare ad un gesto d’amore pubblico.

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David, il cantante dei Maneskin, a poche ore dalla finalissima dell’Eurovision Song Contest 2021, si lascia andare ad un gesto pubblico nei confronti del fidanzato, ma anche degli altri membri dei Maneskin.

Insieme da quattro anni, Damiano e Giorgia sono usciti allo scoperto solo di recente. “Dopo quattro anni si può dire”, ha scritto Damiano sui social pubblicando una foto di coppia tra le storie scattata un po’ di tempo fa. Stessa foto poi condivisa anche da Giorgia che, di fronte al grande impegno dei Maneskin, li sta sostenendo a distanza.

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin fa il tifo per la band romana

Con il fidanzato Damiano David a Rotterdam insieme a Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi per la finale dell’Eurovision Song contest 2021, rimasta in Italia, Giorgia Soleri sta sostenendo a distanza i Maneskin trasformandosi in una fan.

Giorgia, infatti, tra le storie di Instagram, come potete vedere dalla foto qui in alto, ha esortato tutti a votare per i Maneskin che hanno il numero 24 (ricordiamo che ciascun Paese non può votare per il proprio rappresentante).

Giorgia, inoltre, rispondendo alle varie domande dei fans, attraverso l’apposita funzione di Instagram, ha svelato di trovare in Damiano la sua fonte d’ispirazione.

“Qual è la tua fonte d’ispirazione più grande?”, le ha chiesto una follower. “Tra le persone vicine a me mia mamma e il mio compagno”, è stata la risposta di Giorgia.

LEGGI ANCHE—->Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, in lacrime su IG: ‘Da 8 anni ci soffro’

La storia tra Damiano David e Giorgia Soleri dura da ben quattro anni. La coppia, tuttavia, è sempre stata molto riservata preferendo proteggere il proprio amore. Solo di recente, dopo vari rumors e indiscrezioni, sono usciti allo scoperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Å (@maneskin_page2021)

Dopo l’annuncio, sui social, è anche spuntata una foto in cui Damiano e Giorgia erano davvero giovanissimi. Giorgia, dunque, dall’italia, è pronta a fare il tifo per i Maneskin.