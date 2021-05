Gabriele Corsi è un volto amatissimo dai telespettatori italiani, che lo hanno visto al timone di tante trasmissioni di successo: ecco chi è il conduttore della finale dell’Eurovision 2021 per l’Italia.

Divertente, alla mano, super preciso (tanto da essersi guadagnato il titolo di Capitan Precisetti), innamorato della sua famiglia e tifoso della Lazio da sette generazioni: tutto quello che bisogna assolutamente sapere su Gabriele Corsi, scelto dalla RAI per commentare la finale dell’Eurovision Song Contest 2021.

Chi è Gabriele Corsi, il comico del Trio Medusa

Nel corso dell’ultimo anno televisivo, Gabriele Corsi ha condotto un programma innovativo, che è stato in grado di far compagnia a i telespettatori con leggerezza e intelligenza raccontando, allo stesso tempo, la vita nel corso dei primi e difficilissimi mesi della Pandemia di Coronavirus.

Il programma era Amore in Quarantena ed è andato in onda nel sabato pomeriggio di Rai Uno dalla fine di Maggio alla fine di Giugno 2020. Lo show si svolgeva grazie all’utilizzo di un drone che andava a filmare i componenti delle coppie protagoniste di ogni puntata per farsi raccontare come stava procedendo il loro amore nel corso del lockdown.

Personaggi fissi dello show, che Corsi conduceva da un terrazzo di Roma, erano gli altri due componenti del Trio Medusa, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi. I tre sono diventati famosi grazie alla loro comicità demenziale e con la partecipazione a programmi longevi e di grande successo come Le Iene e Mai Dire Goal.

Dal diversi anni conducono un programma di Radio Deejay che va in onda tutte le mattine dalle 7.00 alle 9.00, intitolato Chiamate Roma Triuno Triuno. Nel programma il Trio fa quello che sa fare meglio: prendere in giro in maniera irriverente personaggi noti dello spettacolo e della politica.

Proprio all’ormai celebre programma radiofonico è intervenuto recentissimamente Cristiano Malgioglio, che è stato invitato a prendere parte alla squadra di conduttori che commenterà la finale dell’Eurovision Song Contest, competizione che quest’anno vede super favoriti i Maneskin, già vincitori di Sanremo 2021.

Corsi e Malgioglio promettono di essere una coppia comica eccellente, anche se a volta senza averne intenzione: lo dimostra il divertentissimo video pubblicato di recente sull’account ufficiale del conduttore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GabrieleCorsi (@gabrielelelecorsi)

La moglie i figli, la gatta e la Lazio: la famiglia di Gabriele Corsi

Oltre a essere un conduttore radiofonico e televisivo di successo, Gabriele Corsi è anche un marito innamorato e un papà affezionatissimo ai suoi due figli.

La moglie di Corsi si chiama Laura Pertici ed è un’apprezzata giornalista di Repubblica TV. Secondo quanto ha raccontato la stessa Laura, si è perdutamente innamorata di quello che poi sarebbe diventato suo marito quando lo ha visto ballare con un costume di cartone e un maschera da gatto: quando si dice che l’amore arriva quando meno te lo aspetti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pertici (@laupertici)

Laura e Gabriele hanno detto sì nel 2002 e sono ancora innamoratissimi l’uno dell’altra esattamente come il primo giorno. A dimostrarlo ecco una bellissima dedica di Gabriele Corsi a sua moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GabrieleCorsi (@gabrielelelecorsi)

I due hanno messo al mondo due figli: la prima è Margherita, mentre il secondo si chiama Leonardo. I figli di Gabriele Corsi e Laura Pertici sono ormai degli adolescenti e danno dei consigli molto precisi al papà: “Margherita vuol diventare sarta e mi dà consigli di moda, mentre Leonardo mi dà consigli artistici” ha dichiarato divertito il conduttore.

Tra l’altro, Margherita diventerà maggiorenne proprio nel 2021: l’anno prima il papà aveva celebrato il suo 17° compleanno con una foto tenerissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GabrieleCorsi (@gabrielelelecorsi)

A completare la famiglia Corsi – Pertici c’è naturalmente l’adorata gatta di famiglia, che compare spessissimo nei post Instagram di Gabriele Corsi. A quanto pare infatti, senza la timida (e pigrissima) Daisy, la casa non sarebbe così bella, come lascia intendere Corsi nella didascalia di questo post!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GabrieleCorsi (@gabrielelelecorsi)

Tra le altre passioni di Corsi, oltre al suo gatto, c’è la squadra della Lazio. In realtà più che passione calcistica, nel caso della famiglia Corsi si può parlare proprio di fede biancoceleste: “Sono sempre stato tifoso della Lazio, la mia famiglia è tutta biancoceleste. […] Quando chiedevo a mio nonno ‘nonno perché tifi Lazio?’ lui mi rispondeva ‘sono nato nel 1911 e a quei tempi c’era solo la Lazio!’ e quindi … di necessità virtù!”

Tra l’altro Laura ha sempre voluto assecondare questa passione del marito, anche in quello che avrebbe dovuto essere il momento più bello e romantico della loro vita di coppia.

Il conduttore infatti ha dichiarato che, dopo il matrimonio, i due avevano organizzato un viaggio di nozze a Londra. Appena arrivati in Inghilterra, però, Corsi si è reso conto che non stavano affatto dirigendosi a Londra, ma a Birmingham: la moglie lo stava portando allo Stadio a guardare la storica finale della Coppa delle Coppe che vedeva la Lazio affrontare il Maiorca. Uno dei componenti del Trio Medusa, Laziale a sua volta, aveva aiutato la moglie di Corsi a organizzargli la sorpresa e sta aspettando i due novelli sposi fuori dallo stadio sventolando tre biglietti per la finale!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GabrieleCorsi (@gabrielelelecorsi)

Nome e Cognome: Gabriele Corsi

Data di Nascita: 29 Luglio 1971

Età: 50 anni

Città di Nascita: Roma (Cinecittà)

Altezza: 184 cm

Profilo Instagram: @gabrielecorsi