I costumi da bagno sembrano ancor più belli di quanto siano effettivamente nella realtà quando li vediamo indossati sui social da modelle pazzesche con fisici snelli e già abbronzati. Ricordiamoci che è sempre e comunque meglio sceglierli in base al nostro fisico oltre che al gusto personale. Vediamo oggi i migliori costumi dell’estate 2021 per donne curvy.

Contrariamente a quello che pensano in molti, per donna curvy si intende sia una persona con le curve accentuate ma al punto giusto, sia una che abbia un peso superiore ai canoni estetici imposti della moda quindi, per capirci meglio, si va dalla taglia 46 alla 52. Le più si trovano a proprio agio con loro stesse (per sfatare un altro mito) ed è proprio a queste donne stupende che oggi consigliamo alcuni costumi di tendenza dell’estate in arrivo.

Costumi di tendenza dell’estate per donne curvy

Al bando fantasie orizzontali o pois giganti! Ok piacersi ma certe fantasie allargano la figura anche di chi ha un corpo asciutto dalla forma a rettangolo, figuriamoci se si è più formose. Chiarito ciò, la prima idea è quella di uno storico brand tedesco che le donne curvy le conosce bene: Ulla Popken. Il costume intero dalla stampa colorata nei toni del blu ha spalline con volant e coppe preformate sopra la fascia apposita per sostenere il seno.. Il costo è di 49,99 euro.

Fondamentale nella scelta di un bikini è il taglio del modello. Altra proposta di Ulla Popken è un costume che si trova in realtà fatto anche da altri marchi ma in questo caso è anche la scelta monocromatica a renderlo elegante. Il colore verde giungla sta bene soprattutto a chi si abbronza rapidamente, il pezzo sopra è creato in modo da evidenziare il seno e lo slip sgambato slancia la figura. Il top costa 29,99 euro e lo slip 15,99 euro.

La Redoute Collections firma il costume da bagno intero all’americana con maglia a rilievo. Il bordeaux sarà perfetto sulle carnagioni più chiare ed . Il prezzo è di 67,99 euro.

Se proprio trovate irrinunciabile la fantasia, il costume intero a fascia BonPrix è la scelta giusta. Avendo una grafia che ricopre solo la parte frontale ed è realizzata in verticale, per effetto ottico i fianchi sembreranno più stretti senza però che le curve siano nascoste in alcun modo quindi top! Costa solo 29,99 euro, le spalline sono regolabili e le farfalle così femminili piaceranno proprio a tutte.

Attenzione quindi a fantasie troppo strampalate perché attirano l’attenzione evidenziando i punti critici che tutte abbiamo. In fondo se non ci si sente a proprio agio anche il costume più costoso e ricercato apparirà un flop mentre l’obiettivo è quello di risplendere.

Silvia Zanchi