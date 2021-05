Pensi di non aver bisogno di consigli sotto le lenzuola? Allora questo articolo non ti servirà: ci sono quelli fondamentali per fare l’amore!

Quante volte hai sperato di trovare, magari nascosto in qualche biblioteca polverosa, un manuale per imparare tutti i segreti dell’amore?

Inutile fare finta di niente: eravamo tutti convinti che, ad un certo punto, qualcuno ci avrebbe svelato trucchi e segreti per essere dei veri e propri esperti!

Quello che abbiamo imparato, però, è che non c’è niente di definito e che, l’intesa sotto le lenzuola, bisogna averla innata, certo, però bisogna anche guadagnarsela e mantenerla!

Fortunatamente, però, ci sono cinque consigli che, a quanto pare, ci possono dare una mano: pronta a scoprire quali siano?

Consigli sotto le lenzuola: ecco cinque tra i più quotati

Va bene, d’accordo, lo sappiamo: nessuna copia è uguale all’altra e, quindi, difficilmente esistono suggerimenti universali per rendere i rapporti intimi favolosi.

Se ci fosse il modo di creare un vero manuale, che sia universale (e soprattutto utile) qualcuno lo avrebbe già fatto, non credi?

Bene, appurato che non possiamo di certo accontentare tutti, c’è però un’altra considerazione da fare.

Possiamo provare a darti i suggerimenti sotto le lenzuola consigliati da tantissime donne per avere rapporti fantastici e vedere se funzionano davvero!

LEGGI ANCHE –> Cinque esperienze che dovresti aver già fatto (e da provare assolutamente) tra le coperte: le conosci già?

“farlo” non è solo “farlo” : ok, forse detta così non è molto chiara. Fare l’amore, però, non è solo qualcosa che si esaurisce nel rapporto in sé o nella penetrazione !

Che tu ci creda o meno, soprattutto se da qualche tempo ti annoi sotto le coperte , uno dei motivi più comuni è proprio l’idea che fare l’amore si riduca solo al momento del vostro “ incontro ” fisico .

L’amore intimo è molto più di questo! Approcciarsi al rapporto pensando solo al momento in cui ci sarà la penetrazione è riduttivo (e un passaporto per il sesso noioso ).

: ok, forse detta così non è molto chiara. Fare l’amore, però, non è solo qualcosa che si esaurisce nel in o nella ! Che tu ci creda o meno, soprattutto se da qualche tempo ti sotto le , uno dei motivi più comuni è proprio l’idea che fare l’amore si riduca solo al momento del vostro “ ” . L’amore intimo è molto più di questo! Approcciarsi al rapporto pensando solo al in cui ci sarà la è (e un per il ). sotto le coperte siamo in due : e no, non vogliamo sapere se ci sono altre persone, va bene così. L’importante, (al netto del numero dei partecipanti ) è ricordarsi che non sei da solo o da sola!

Insomma, nessuno ti chiede di forzarti a fare nulla ma se stai facendo qualcosa, sii entusiasta e, soprattutto, tieni a mente che il tuo piacere e quello del partner sono sullo stesso livello. Entrambi importanti ed entrambi necessari !

: e no, non vogliamo sapere se ci sono altre persone, va bene così. L’importante, (al del dei ) è ricordarsi che non sei da solo o da sola! Insomma, nessuno ti chiede di a ma se stai facendo qualcosa, sii entusiasta e, soprattutto, tieni a mente che il e del sono sullo stesso livello. Entrambi ed entrambi ! maniaco del controllo: lo sei? Bene, sotto le coperte devi smettere di esserlo: immediatamente! Impossibile immaginare un rapporto fantastico se la tua mente non fa altro che calcolare cosa devi fare, quante volte lo devi fare e come.

Insomma, se anche tu, come chi scrive, non sai rinunciare ad una certa dose di controllo è meglio iniziare a pensare a qualche tecnica che metta a frutto la tua concentrazione.

(Hai mai sentito parlare dell’edging?).

Ehi, non prendertela con noi: questi sono i consigli per eccellere sotto le lenzuola più comuni!

LEGGI ANCHE –> Le cinque “mosse” che ogni donna vorrebbe sotto le coperte (e perché dovete parlarne insieme)



nuove esperienze : nessuno dice che l’amore fisico debba sempre essere una sorpresa, con spogliarelli, fuochi d’artificio e performance straordinarie .

Uno dei consigli per avere rapporti fantastici sotto le lenzuola, però, è quello di non fossilizzarsi sulle stesse mosse, ogni volta.

Ti sembra di aver già esplorato ogni possibile “branca” dell’intimità? Siamo sicure che non hai neanche iniziato, in realtà! Ci sono tantissime “ cose ” da fare ! Puoi provare i rapporti non penetrativi , i giocattoli , i giochi di ruolo : e queste sono solo le prime idee!

: nessuno dice che l’amore fisico debba sempre essere una sorpresa, con spogliarelli, fuochi d’artificio e . Uno dei per avere sotto le lenzuola, però, è quello di non fossilizzarsi sulle stesse mosse, ogni volta. Ti sembra di aver già esplorato ogni possibile “branca” dell’intimità? Siamo sicure che non hai neanche iniziato, in realtà! Ci sono “ ” da ! Puoi provare i , i , i di : e queste sono solo le prime idee! astinenza: ehi, ma che consiglio è? Direte voi ma non fermiamoci alle apparenze. L’astinenza, a quanto pare, può fare dei veri e propri miracoli soprattutto quando si tratta di smettere di ripetere sempre lo stesso pattern.

Prendersi un attimo di pausa dai rapporti (ma parlandone insieme, ovviamente, non potete decidere da soli!) servirà ad allontanarvi dal rischio di farlo “per dovere”.

Discutete insieme di che cosa manca e che cosa potreste fare meglio: un secondo di pausa, piuttosto che una lunga ed ininterrotta routine, può aiutare anche i casi più disperati!

LEGGI ANCHE –> Che cosa vuole il tuo compagno sotto le lenzuola? Ecco la guida che non puoi assolutamente perderti

Bene, adesso conosci i cinque segreti consigliati da tutti per essere al top sotto le lenzuola e… ah, non stiamo parlando più con nessuno.

Ehi? Ci sei ancora?

Va bene, l’importante è che tu abbia assimilato le nozioni base più importanti: alla fin fine, si tratta di parlare con il proprio partner e di riconoscere i propri limiti.

Per poi, ovviamente, superarli insieme!