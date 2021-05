Tutti pazzi per i Maneskin: la band romana è la più ascoltata nel mondo tra i partecipanti all’Eurovision, i selfie di Damiano e Victoria virali.

Tutti pazzi per i Maneskin. Alla finalissima dell‘Eurovision Song Contest 2021 mancano poco più di ventiquattro ore, ma la band romana di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi ha già conquistato tutti.

Oltre ad avere il sostegno di tutti gli italiani, pronti a fare il tifo per loro non potendo televotare per il proprio Paese come prevede il regolamento dell’Eurovision, i Maneskin possono contare sul sostegno dei fans provenienti dagli altri Paesi europei e non solo.

La musica della band romana è la più ascoltata su Spotify e il video delle prove, pubblicato sul canale You Tube dell’Eurovision, non solo è primo in tendenza, ma ha superato i 2,1 milioni di visualizzazioni.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, inoltre, in conferenza stampa, hanno sottolineato di essere rimasti sorpresi dalla stima e dal rispetto che gli altri partecipanti all’Eurovision stanno mostrando nei loro confronti.

I selfie di Damiano e Victoria dei Maneskin diventano virali: il numero dei followers continua ad aumentare

Damiano David con la sua voce, la sua energia e la sua capacità di ipnotizzare tutti quando è sul palco e Victoria De Angelis con il suo inseparibile basso e la sua bellezza angelica stanno letteralmente conquistando Rotterdam e non solo. Damiano e Victoria, legati da una meravigliosa amicizia, sono sicuramente tra i più acclamati sui social.

Su Twitter, i fans stranieri sono letteralmente impazziti per loro al punto che il numero dei followers di entrambi continua a salire. La pagina ufficiale dei Maneskin conta 1,3 milioni di followers. Annche i profili personali dei ragazzi continuano a registrare numeri da record. Damiano conta 1 milione di followers mentre quello di Victoria ha già superato i 600mila followers e il numero continua a salire. Per deliziare i fans, sia Damiano che Victoria hanno pubblicato un selfie scattato appena svegli che è diventato immediatamente virale.

Anche il numero dei followers di Thomas ed Ethan sta salendo. Il chitarrista Thomas Raggi conta 261mila followers mentre il batterista Ethan è seguito da 320mila followers. Cosa accadrà dopo la finalissima dell’Eurovision 2021?