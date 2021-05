Il TG Pettegola di oggi pone tutta la sua attenzione sulla coppia più amata degli ultimi tempi: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Il TG Pettegola è l’unico telegiornale che ogni giorno della settimana è pronto ad aggiornarti e a teneri compagnia con i gossip più importanti del momento. Tra questi ovviamente, per quanto riguarda la giornata di oggi, non poteva di certo mancare uno che riguardasse una delle coppie più amate dal grande pubblico. Ovviamente stiamo parlando di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due purtroppo sono spesso distanti a causa del lavoro, ma di recente lei ha mostrato che cosa fa quando il suo compagno non è al suo fianco. Curiosi di scoprire con si intrattiene la bella modella di origini persiane?

Gossip e Spettacolo: le migliori news del TG Pettegola del 21 maggio

Il TG Pettegola del 21 maggio prosegue con Ilary Blasi. La bella conduttrice romana non sembra trovare pace con la sua Isola dei Famosi. Il doppio appuntamento settimanale, nonostante ormai siamo agli sgoccioli di quest’edizione, è a rischio a causa di qualcosa di imprevisto. Dalla moglie di Francesco Totti si passa a quella di Stash dei The Kolor, Giulia Belmonte. Giulia, sul suo profilo Instagram, non le ha di certo mandate a dire, lasciandosi andare ad un amaro sfogo riguardo ad uno spiacevole episodio che l’è capitato di recente.

Si passa poi ad Aka7even. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi si sta godendo il successo nel mondo della musica e la sua coach Anna Pettinelli ha rivelato al pubblico qualcosa che non hanno potuto vedere durante la messa in onda, in quanto non è mai stato trasmesso. Per ultima, ma non per importanza, c’è Tina Cipollari che è stata protagonista di un bizzarro incidente dietro le quinte di Uomini e Donne.

Vi siete persi la sfilata a tema “Seducente come un sogno d’estate”? Potete rivederla QUI ⬇👗#UominieDonne https://t.co/nY4Jw1iLH2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 20, 2021

Il TG Pettegola per oggi finisce qui ma è pronto a tornare con un nuovo numero e nuovi scoop.