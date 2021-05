Perché Al Bano e Romina si sono lasciati? La verità dopo anni dall’addio

Al Bano e Romina Power ci hanno fatto sognare con il loro amore, ma le cose tra di loro non sono più andate bene. Ecco la verità dopo anni dall’amaro addio della coppia.

Al Bano e Romina Power hanno fatto sognare intere generazioni con il loro amore, le loro canzoni e i loro film. I due, che si sono conosciuti giovanissimi su un set cinematografico, hanno vissuto una storia d’amore travolgente, unica e sicuramente passionale. Facendo spesso sognare anche sul palco di Sanremo.

Purtroppo, però, la favola d’amore non ha avuto il lieto fine: tra problemi e incomprensioni hanno deciso, nell’incredulità generale, di porre fine al loro matrimonio. Nonostante i numerosi anni insieme e i figli i due non hanno retto e hanno deciso di darsi l’amaro addio.

Ecco svelato il motivo della sperazione.

Al Bano e Romina Power: dal matrimonio alla separazione: ecco cosa è successo tra i due

Negli anni trascorsi, Romina Power e Al bano non hanno mai ufficializzato i motivi che li ha portati alla separazione e all’addio definitivo. Eppure, negli anni sono stata tante le indiscrezioni circa la loro rottura. Secondo alcune informazioni la coppia, complice ed affiatata, pare non abbia retto allo shock per la scomparsa della giovane e bella figlia dei due, l’amatissima Ylenia. La giovanissima ragazza, all’epoca risiedeva negli USA e per l’esattezza a New Orleans.

Era il 6 gennaio del 1994 quando venne comunicata la notizia della scomparsa, e da allora non si sono avute più sue notizie. Sono stati anni intensi, fatti di ansie e di speranze, di incomprensioni che si sono inevitabilmente riversate sul loro rapporto. Così, tra litigi e tensioni, hanno preferito dividere le loro strade. La scomparsa della figlia è stato un evento traumatico per la coppia, spesso in numerose interviste Al Bano Carrisi ha ammesso di non essersi mai rassegnato, e di aver sperato a lungo nel ritorno sia di Ylenia che di Romina.

LEGGI ANCHE –> Al Bano e Romina Power, annuncio shock: “Mai più insieme”

Il celebre cantante di origini pugliese ha infatti dichiarato in una intervista rilasciata a Oggi di non aver mai smesso di sperare: “Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse: desideravo che la mia vita tornasse quella di prima“. Riguardo Romina, ha aggiunto: “Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà.